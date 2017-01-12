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Güzellik kavramına başka bir boyut katan ünlü modeller

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:10:00

Kusursuz güzelliğin ön planda olduğu dünyamızda, bu dokuz kadın, güzellik kavramına yeni bir soluk getiriyor. İşte kusurlarını hediyeye çeviren dokuz mükemmel kadın...

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    Winnie Harlow

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    Dört yaşından beri vitiligo hastası olan Winnie Harlow, şimdilerde ünlü bir model ve hastalığına şükrediyor...

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    Viktoria Modesta

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