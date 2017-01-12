YAŞAM
Güzellik kavramına başka bir boyut katan ünlü modeller
28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:10:00 | Güncelleme: 12 Ocak 2017 Perşembe, 12:16:21
Kusursuz güzelliğin ön planda olduğu dünyamızda, bu dokuz kadın, güzellik kavramına yeni bir soluk getiriyor. İşte kusurlarını hediyeye çeviren dokuz mükemmel kadın...
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Dört yaşından beri vitiligo hastası olan Winnie Harlow, şimdilerde ünlü bir model ve hastalığına şükrediyor...
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Sol bacağının olmaması Viktoria Modesta'yı pop yıldızı olma hayallerinden vazgeçirmemiş...
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Madeline Stuart, çok çalıştı ve sonunda dünyanın ilk Down Sendromlu modeli olmayı başardı...
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Masha Tylna'nın büyük gözleri, hayatı boyunca hep dalga konusu olmuş. Ama o, şimdilerde ünlü modacıların peşinde koştuğu bir manken...
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Diandra Forrest, dünyanın ilk albino modeli...
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85 yaşındaki manken Carmen Dell' Orefice, genç mankenlere taş çıkarıyor. Aynı zamanda, dünyanın en yaşlı mankeni ünvanına da sahip...
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Sıfır bedenin güzel sayıldığı moda dünyasında, kıvrımlı kadınların savunuculuğunu üstlenen Denise Bidot, dünyanın ilk büyük beden modeli...
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Erika Ervin, eskiden boyundan utanıyordu ama artık dünyanın en uzun modeli...
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Gözündeki farklılık Moffy Gathornehardy'ye ayrı bir güzellik katmış. Sadece bir fotoğraf çekiminden sonra büyük model ajansları, Moffy'nin peşinde dolaşıyor...