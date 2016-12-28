En özel yılbaşı hediyeleri Bond No 9. Soho ve Kilian'dan

New York'un en gözde semti Soho'dan aldığı ilhamla yeni kokusu Soho'yu yaratan Bond No. 9, siyah-beyaz girdaplı şişesiyle kendini süperstar hissedenlere sesleniyor.

Portakal çiçeğine eşlik eden üç farklı nota ile bütünleşen parfümde, tatlı portakal, limonsu yeşil turunçgiller, frenk üzümü, yasemin, süsen, misk, kehribar, sedir ve meşe yosunu notaları yer alıyor.

KillianHennessy ise üç ikonik parfümü için özel üç yeni çanta sunuyor. Love, don't be shy, GoodgirlgoneBad ve Voulez-vouscoucheravecMoi parfümleri için hazırlanan çantalar altın yazılarla bezeli.

1920'lerin stiline uygun hazırlanmış tasarımlarıyla çantalar, eşsiz yılbaşı gecesine eşlik edecek.

Killian ve Bond No. 9, HarveyNichols İstanbul ve Ankara ile Brandroom'larda satılmakta.