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HANDE KAZANOVA
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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... ( 29 Aralık 2016)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları...Yıldızınız bugün ne söylüyor?

29 Aralık 2016 Perşembe, 08:36:55 Güncelleme: 08:38:31

Bugün saat 09.53’te Oğlak burcunda bir yeniay oluşuyor. İşimiz ve finansal durumumuzla ilgili düzenlemeler devreye girebilir. Bu yeniayda Merkür gerilediğinden önemli başlangıçlar yapmak yerine, daha önceden konuşulmuş ama tamamlanmamış işlerimizi nihayete erdirebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay kariyer ve iş alanlarınızda yapmanız gerekenler için sizi harekete geçirecek. Yarım kalmış işlerinizi nihayete erdirmelisiniz

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak işler, hukuk temaları öne çıkacak. Bu alanlarda tamamlamadığınız işleri bitirebilirsiniz

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu yeniayda, Merkür’ün gerilemesini unutmadan daha önceden konuşulmuş birtakım parasal konularda harekete geçmelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızla, evliliğinizle, ilişkilerinizle ilgili başlangıçlar yapmaktan kaçının. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak için enerji harcayın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

İşinizle ilgili konularda önemli adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bitirilmesi gereken projeleriniz varsa bu projelerinizi sonlandırın

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, aşk hayatınızda önemli kararları karşınıza getirebilir. Çocuğunuzla ilgili daha önceden planladığınız konuları devreye sokun.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay ev, aile ve yuva alanlarınızdaki kararlarınızı hayatınıza getirecek. Konuşulmuş ama gerçekleşmemiş işlerle ilgilenin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel konularda hızlı kararlar karşınıza gelecek. Merkür’ün gerilediğini düşünürsek çok önemli adımlardan kaçınmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parayla ilgili konularda karar vermek istiyorsunuz. 8 Ocak’a kadar daha önceden iş yaptığınız insanlarla ilerlemek yararınıza olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni adımlardan uzak durmalı, planlarınızı daha iyi bir şekilde oluşturmalısınız. Bu yeniayda önemli anlaşmalar yapmayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dönemi plan yapma dönemi olarak kullanın. Planlarınızı iyice gözden geçirin ve etrafınızı dikkatlice izleyip gözlemleyin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, sosyal çevre alanınızda gerçekleşiyor. Bitirilmemiş ve tamamlanması gereken işlerinizin üzerine düşebilirsiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

 

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