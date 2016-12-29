28 Aralık 2016 Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5+1 bilen 2 kişi 1 milyon 40 bin 247 lira, 5 bilen 20 kişi 3 bin 812 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 354 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 35'er lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 354 kişi 17 lira 75'er kuruş, 3 bilen 88 bin 529 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 65 bin 73 kişi 5 lira 45'er kuruş, 1 artı 1 bilen 207 bin 769 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

28 ARALIK 2016 ŞANS TOPU SONUÇLARI: 7, 8, 11, 26, 28 + 10

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.