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Türklere özgü davranışlar

29 Aralık 2016 Perşembe, 09:46:35

Başka ülkede zor bulunur dedirtecek cinsten ama hemen hemen hepimizin yaptığı hareketler...

  • 1
    1 | 25

    15 senedir fırçalanmayan dişi dişçiye giderken fırçalamak

  • 2
    2 | 25

    Hesap ödemek için kavga etmek

  • 3
    3 | 25

    Para üstü vermek için para istemek

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YORUMLAR 1
  • Misafir 17 dakika önce
    hemen hemen hepsi var bende
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