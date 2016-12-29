YAŞAM
Türklere özgü davranışlar
29 Aralık 2016 Perşembe, 09:46:35 | Güncelleme: 09:53:41
Başka ülkede zor bulunur dedirtecek cinsten ama hemen hemen hepimizin yaptığı hareketler...
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15 senedir fırçalanmayan dişi dişçiye giderken fırçalamak
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Hesap ödemek için kavga etmek
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Para üstü vermek için para istemek
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Ehliyet sınavına arabayla gitmek
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Çay dolduran birini görünce fondip yapmak
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Çarpışan arabalarda çarpışmamak
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Tüpü çakmakla kontrol etmek
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Google Earth'da kendi evini bulmaya çalışmak
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Ve tabi iş makinesi izlemek...
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