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Ünlü şeflerden yeni yıl tarifleri

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:46:04

2017’ye sayılı saatler kaldı. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. İster istemez yılbaşı gecesi evinde davet verecekler “Ne hazırlasam?” telaşına kapılır. Amacımız heyecan verici leziz yemekler yaratmak ve yılbaşı gecesine yaraşır coşkulu sofralar kurmak. Biz de “Yeni yıla ancak enfes yılbaşı sofralarıyla girilir” düşüncesiyle yenilikleri seven, ilham veren şeflerden kestaneli iç pilavlı fırında hindiden kütük pastaya kadar alternatif ve leziz tarifler aldık

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    Gastronomi Eğitmeni, Yemek Yazarı, Şef Özlem Mekik'ten Kestaneli iç pilavlı fırında hindi tarifi

    Malzemeler

    1 bütün halde hindi ( 7-8 kg.)

    Yarım çay bardağı zeytinyağı

    Yarım su bardağı su

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 çay kaşığı karabiber

    2 çay kaşığı tuz

    İç Pilav : 250 gr. kestane

    2 çorba kaşığı tereyağı

    2-3 tane kuru soğan

    2 çorba kaşığı kuşüzümü

    4 su bardağı su veya et suyu

    3 su bardağı baldo pirinç

    1 tatlı kaşığı yenibahar

    1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

    1 tatlı kaşığı tozşeker

    1 çay kaşığı tarçın

    1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

    1 çorba kaşığı kıyılmış taze nane

    Tuz

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    Yapılışı: Hindinin içini kalıntı kalmayacak şekilde temizleyin. Suyunun süzülmesi için dik olarak bir kabın içerisine yerleştirin. Tencerede yemeklik doğradığınız soğanları tereyağıyla birlikte pembeleşinceye kadar kavurun. Sırayla kestaneleri ve kuşüzümlerini de ekleyerek kavurmaya devam edin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de ekleyerek kavurmaya bir süre daha devam edin. İyice kavurduğunuz pilava son olarak baharatlarını verdikten sonra suyu veya varsa et suyunu üzerini geçecek kadar ekleyin. Pilavı suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çekince altını kapatıp demlenmeye bırakın. Pilav demlendikten sonra son olarak dereotu ve nane ekleyip karıştırın.

    Zeytinyağı, karabiber, kekik ve tuzu ayrı bir kapta çırparak bir sos hazırlayın. Bu sosla hindinizin etrafını güzelce ovun ve sosu hindiye tamamen yedirin. Hazırladığınız iç pilavla hindinin içerisini tamamen doldurun. Kalan pilavı fırın tepsisinin içerisine pay edin. İçini doldurduğunuz hindiyi fırın tepsisinin ortasına yerleştirin. Yarım su bardağı kadar suyu fırın tepsisine dökün. Önceden 180 dereceye ayarladığınız fırınınıza tepsiyi koyun. Yaklaşık olarak 30 dakika sonra fırından çıkarın. Tepsinin etrafına küçük parçalar halinde 2 yemek kaşığı tereyağı ilave edin. Ardından 30 dakika daha pişirin ve sıcak olarak servis edin.

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    Nopa Restaurant Şefi Deniz Ahmet Köse'den Kütük pasta tarifi

    Kek için malzemeler

    5 tane yumurta

    100 gr. tozşeker

    150 gr. un

    1 yemek kaşığı kakao

    1 paket kabartma tozu

    1 paket vanilya

    20 gr. pudraşeker (kek piştikten sonra yağlı kâğıda serpmek için)

    Kekin Yapılışı: Yumurta ve tozşekeri cam veya çelik bir kaba koyup benmari usulü kabın üstüne oturtup çırpın. Köpük kıvamını geçip açık sarı bir renk alıp koyu bir kıvama gelince ateşten alın. Elekten geçirdiğiniz un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı yavaşça spatula yardımıyla yumurtaya yedirin. Fırın tepsisini yağlayın. Üzerine yağlı kâğıt yerleştin, kâğıdın üzerini de yağlayın. Kek harcını dökün yayın ve önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Tezgâhın üzerine nemli havlu serin. Nemli havlunun üzerine ters çevirerek yerleştirin ve sıcakken rulo yapın. Nemli havlu keki kırılmadan sarmanıza yardımcı olacaktır. Soğumaya bırakın

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