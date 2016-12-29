Ünlü şeflerden yeni yıl tarifleri

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Yapılışı: Hindinin içini kalıntı kalmayacak şekilde temizleyin. Suyunun süzülmesi için dik olarak bir kabın içerisine yerleştirin. Tencerede yemeklik doğradığınız soğanları tereyağıyla birlikte pembeleşinceye kadar kavurun. Sırayla kestaneleri ve kuşüzümlerini de ekleyerek kavurmaya devam edin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de ekleyerek kavurmaya bir süre daha devam edin. İyice kavurduğunuz pilava son olarak baharatlarını verdikten sonra suyu veya varsa et suyunu üzerini geçecek kadar ekleyin. Pilavı suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çekince altını kapatıp demlenmeye bırakın. Pilav demlendikten sonra son olarak dereotu ve nane ekleyip karıştırın.

Zeytinyağı, karabiber, kekik ve tuzu ayrı bir kapta çırparak bir sos hazırlayın. Bu sosla hindinizin etrafını güzelce ovun ve sosu hindiye tamamen yedirin. Hazırladığınız iç pilavla hindinin içerisini tamamen doldurun. Kalan pilavı fırın tepsisinin içerisine pay edin. İçini doldurduğunuz hindiyi fırın tepsisinin ortasına yerleştirin. Yarım su bardağı kadar suyu fırın tepsisine dökün. Önceden 180 dereceye ayarladığınız fırınınıza tepsiyi koyun. Yaklaşık olarak 30 dakika sonra fırından çıkarın. Tepsinin etrafına küçük parçalar halinde 2 yemek kaşığı tereyağı ilave edin. Ardından 30 dakika daha pişirin ve sıcak olarak servis edin.