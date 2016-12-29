BEDAŞ, internet sitesinden yaptığı açıklamada planlı kesintileri duyurdu. İstanbul'un bazı ilçelerinde hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle oluşan elektrik arızası birçok ilçeyi etkiledi. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik arızası saat kaçta düzelir?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ'ın internet sitesinden yaptığı duyuruda planlı kesintiler dahilinde aşağıdaki kesintiler ve çalışmalar yapılacaktır.

-YENİMAHALLE Mh., YALI 2 Sk., YALI Cd., D-100 KARAYOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4481-24339)



-İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., MEDDAH Sk., MEMLEKET ÇIKMAZI Sk., MERCAN Sk., RÜZGAR Sk., KALEİÇİ Mh., KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ Sk., PETEK Sk., KÖPRÜ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4464-23570-23070)



-BEYCİLER Mh., GÖKYÜZÜ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4598-26184)



-DARÜŞŞAFAKA Mh., ILICA Sk., ASMA Sk., BALAMİR(GÜMRÜKÇÜLER SİTESİ) Sk., ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ(ATA Sk.) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4539-4442)



-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4549-514)



-KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., BEŞKARDEŞLER 1 Sk., BEŞKARDEŞLER 2 Sk., BEŞKARDEŞLER 3 Sk., BEŞKARDEŞLER Sk., KENNEDY Cd., HACI REŞİT BEY Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:30-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4610-1139)



-TERAZİDERE Mh., CUMHURİYET Cd., MELTEM Sk., ÖZKAN Sk., HAKAN Sk., PARK Sk., YAŞAR DOĞU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4559-8735)



-MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., DOKUMACILAR SİTESİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4560-8518)



-AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., POLİGON Mh., İSTİNYE Mh., EMİRGAN Mh., BALTALİMANI Mh., PINAR Mh., REŞİTPAŞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4602-4040)



-TELSİZ Mh., 71 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:10-12:10 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4609-1882)



- KARTALTEPE Mh., KOŞUYOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4608-1352)



-CEBECİ Mh., 2550. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., 1. CEBECİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4611-28178)



-CEBECİ Mh., 2491. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4612-29099)



-NAMIK KEMAL Mh., DOĞAN ARASLI Bul., ADİLE NAŞİT Bul., DENİZ GEZMİŞ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4624-21597-21302)



-HARAÇÇI Mh., HARAÇÇI Cd., IŞILTI Sk., ŞANLI Sk., HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU Cd., GÖÇMENKENT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4613-29263)



-PINAR Mh., 1491. Sk., 1502. Sk., 1501. Sk., 1507. Sk., 1505. Sk., 1506. Sk., 1577. Sk., 1576. Sk., 1510. Sk., 1508. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4614-21594)



-TEVFİKBEY Mh., PAZAR YOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4615-11208)



-CUMHURİYET Mh., EBABİL Cd., NİLÜFER Sk., TOMURCUK Sk., NERGİS Sk., İSTASYON Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4616-11101)