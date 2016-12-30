Evde geçirilecek yılbaşının maliyeti 200 TL!

2017'nin gelmesiyle vatandaşlar yılbaşı heyecanını yaşamaya başladı. Yılbaşını kimi insanlar dışarıda arkadaşlarıyla veya aile grubuyla, kimi insanlar da evinde eğlenerek geçirmeyi planlıyor. Peki yılbaşında evde olmanın maliyeti ne kadar? İşte tüm detaylar...

Yeni yılı karşılamanın heyecanıyla hazırlıklar yapılıyor, hediyeler alınıyor. Dışarıda arkadaş veya aile grubuyla yeni yılı karşılamak isteyenler lüks ve şık restoranları veya eğlence mekanlarını araştırıyor. Yılbaşını evinde eğlenerek geçirmek isteyenler de mutfak alışverişine başladı fakat yeni yılı evde karşılamanın maliyeti de en az 200 lirayı buluyor.

Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin mükellef düzeyde hazırlayacağı sofranın maliyeti 200 liraya denk geliyor. Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez besini olan organik hindinin kilosu 30 lira olarak belirlendi.

Aynı zamanda yine yılbaşı geceleri satışları oldukça artan karışık kuruyemişin kilosu 25-30 lira arasında seyrediyor. Ekstra olarak meyve sepet gibi ürünlerden de faydalanmak isteyenler en az 20 lira fiyatlar karşılaşıyor.

MÜKELLEF BİR SOFRA 200 TL

Evinde çorba, yemek, salata ve tatlıdan oluşan bir menünün maliyeti de en az 75 lira. Sofrasını çeşitli eklemelerle büyütmek isteyenler de kesenin ağzını açıyor. Yılbaşının geleneksel yiyeceklerinden olan hindi, kırmızı ete göre daha ucuz ve tercih edilenler arasında bir numara. Organik bir hindinin kilosu 30 lira civarında seyrediyor. Yani dört kişilik bir ailenin mükellef bir sofra ile evinde yılbaşını geçirmesi en az 200 TL'yi buluyor.

YILBAŞI HİNDİLERİ ALICILARINI BEKLİYOR

Fiyatları 110 ile 130 TL arasında değişen hindiler alıcılarını bekliyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindiler, şehir merkezlerinde bulunan kurulan hindi pazarında satışa çıkarıldı. Yılbaşı kutlamaları için hazırlık yapan vatandaşlar, hindi pazarını ziyaret etmeye başladı.

Satışların bu sene normal olduğunu ve hindileri yavru iken alıp yaklaşık dokuz ay kadar besledikten sonra yılbaşına yakın pazara çıkardığını belirten hindi yetiştiricisi Nejdet Arıl, "Bu hindileri yavru iken alıp yaklaşık dokuz ay kadar sağlıklı bir şekilde besleyip büyüttük. Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşların gönül rahatlığı ile alıp yiyebilecekleri sağlıklı hindilerimizi pazara çıkardık. Şu an için satışlarımız normal, ama yılbaşına doğru daha da artacağını düşünüyorum. Sattığımız hindiler 6 ila 8 kilogram arasında olup, 110 ile 130 TL'ye kadar iriliğine göre değişiyor. Vatandaşın iyi ve sağlıklı bir hindi alırken dikkat etmesi gereken, tüylerinin düz olması ve kanatlarının altının sarı olması lazım" dedi.