Evde geçirilecek yılbaşının maliyeti 200 TL!

KURUYEMİŞ CEP YAKIYOR

Aynı zamanda atıştırmalık yiyecekler de cep yakıyor denilebilir. Eğlenceli televizyon programları izlerken veya evde oynanan oyunların yanında kuruyemiş gibi çerezleri tüketmek isteyenler de kavrulmuş badem ve fındık için 50 lira, kaju için 58 lira ve meyve sepeti gibi aperatif yiyecekler için 20-25 lirayı gözden çıkarmak zorunda.

KURUYEMİŞ SATIŞLARI PATLADI



Kuruyemiş, her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı sofralarında yerini almaya hazırlanıyor. Yeni yıla sayılı günler kala kuruyemiş satışların artması, kütü bir yıl geçiren esnafın yüzünü güldürdü. Vatandaşların yılbaşını fırsat bilen kişiler, sağlıksız koşullarda ve merdivenaltı üretim yapan yerlerden ve seyyar satıcılardan kuruyemiş almaması konusunda uyarılarda bulunan Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı İsmail Taşkın, kuruyemiş satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Vatandaşların semt pazarları yerine mahallelerindeki kuruyemişçilerden kuruyemiş almaları gerektiğini altını çizen Taşkın, "Kuruyemişi severek tüketiyoruz ama bilinçli tüketmiyoruz. Vatandaşlar, merdiven altı üretim yapan yerlerden ve seyyar satıcılardan kuruyemiş almasınlar. Mahallelerindeki kuruyemişçilerden alsınlar" dedi.

EN ÇOK TALEP ANTEP FISTIĞI, BADEM VE TUZLU FISTIĞA

Kuruyemiş satışı yapan esnaflar satışlarının yılbaşı yaklaştığı için hızla artığını vatandaşın en çok Antep fıstığı, badem ve tuzlu fıstığa ilgi gösterdiğini söyledi. Yurt dışından Türkiye'ye ziyarete gelen vatandaş ise "Yurt dışından geliyorum, yılbaşı öncesi kuruyemiş almaya geldim. Barış ve huzur içerisinde bir yıl diliyorum. Türkiye'mizin kuruyemişi hiç bir yerde yok, özellikle kuruyemiş almak için Mısır Çarşını seçtim" şeklinde konuştu.

UZMANLAR UYARIYOR: "YILBAŞINDA MENÜLERE DİKKAT"

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Merve Sarptaş Büyükince, sağlıklı yılbaşı sofraları için önerilerde bulunarak, 2017'yi sağlıklı geçirmek için yılbaşı günü beslenme alışkanlıklarına doğru bir yön vermek gerektiğini söyledi.

Dyt. Merve Sarptaş Büyükince, gün boyu aç geçirilmemesi uyarısında bulunarak, "Yılın son gününe dengeli ve sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak gerekir. Haşlanmış yumurta,1 dilim peynir, 5-7 tane zeytin, 1-2 dilim esmer ekmek, mevsim sebzeleri veya 1 su bardağı süt ya da yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 tam ceviz ve 1 porsiyon meyve ile hazırlanmış pratik bir kahvaltı tercih edilmelidir. Gün içerisinde kan şekerinin dengeli olması ve metabolizma hızınızın yavaşlamaması için ana öğünlerden 2,5-3 saat sonra ara öğün yapılmalıdır. Ara öğünlerde; miktarına dikkat ederek taze meyve, kuru meyve, kuruyemiş, süt, yoğurt veya ayran tüketilebilir. Öğle yemeği ise yılbaşı akşamını da düşünerek dengeli ve hafif olmalıdır. Az yağlı sebze yemeği, yoğurt, salata (yağsız) ve 1 dilim esmer ekmek tercih edilmelidir.Akşam yemeğindedaha çok yemek için tüm gün aç geçirilmemelidir" dedi.

"Hafif ve besleyici gıdalar seçin"

Büyükince, akşam yemeğinde sağlıklı tercihler yapılması gerektiğini belirterek, "Yılbaşı günü akşam yemeği dışarda yenecekse menüler dikkatlice incelenip, sağlıklı tercihler yapılmalıdır. Ordövr tabağından mayonezsiz mezeler tercih edilmeli, ara sıcaklar es geçilip ana yemekle devam edilmelidir. Ana yemekte hindi eti iyi bir tercih olabilir. Hindi eti kırmızı et ve tavuğa göre daha yüksek protein içerir ve yağ oranı da daha düşüktür. Ancak sevmeyenler sebze, kırmızı et ya da beyaz et tercih edebilir. Etin yanında pirinç pilavı tüketilmemelidir. Ana yemeğin sonrasında miktarı fazla olmamak şartı ile meyve tatlısı veya taze meyve tercih edilebilir. Eğer akşam yemeği evde yenecekse, ana yemek için yine sağlıklı seçimler yapılmalıdır. Porsiyonlar küçük tutulmalı, her yiyeceğin tadına bakmak için mide zorlanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Özellikle yılbaşı gecesi sıvı alımına da çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Merve Sarptaş Büyükince. "Gün içinde kişi ihtiyacına göre ortalama 10-12 bardak su içmelidir. Yılbaşı gecesi alkol tüketiminden uzak durmak ya da tüketimi sınırlandırmak gerekmektedir. Bir gün değil bir ömür boyu sağlıklı ve dengeli beslenme ilke edinilmeli; obezite, diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıklarından korunmak için gerekli tedbirler alınmalıdır" diye konuştu.