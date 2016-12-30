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Hande Kazanova
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (30 Aralık 2016)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

30 Aralık 2016 Cuma, 10:10:30 Güncelleme: 10:25:13

Bugün Ay, Oğlak burcunda dolaşıyor. Kemiklerimiz için bol kalsiyum almalıyız. Toplantılar yapmak, işleri planlamak, yarım kalan şeyleri tamamlamak için harika günler. Duygusal olarak kendimizi ortaya koymakta zorlansak bile, iş konularında kolaylıkla başarı sağlayabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kalabalık ortamlara girmek, sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelebilir. Kendinizi göstereceğiniz bir gün içindesiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğitim veya seyahate dayalı işlerinizde anın tadını çıkarmaya çalışacaksınız. Rahatlığınızı ve keyfinizi iş ortamlarınıza da taşımayı deneyin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konularınızı düzenleyeceksiniz. Önünüzdeki dönemdeki harcamalarınız konusunda daha dikkatli adımlar atmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşantınızda olgun davranacaksınız. Hayatınızdaki insanın sizi birçok konuda desteklediğini görecek ve mutlu olacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sorumlu yanlarınızı ortaya koyabilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerinizde her tür sorunu kafanıza fazla takıyorsunuz. Rahatlayın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda olgun tavırlar sergileyeceksiniz. Bugün, sanatsal işlerinizde kendinizi göstermek ve ispatlamak arzusu içindesiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizle ilgili konularda halledilmesi gerekenlere odaklanabilirsiniz. Bugün, kendinizi daha çok aile alanlarınızda göstereceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizi işin içine alacak konularda herkese yardımınız dokunabilir. Aşk hayatınızda anlayamadığınız bazı olaylar var.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, paranızın hesabını yapabilirsiniz. Bütün enerjinizi kendinize ve ileride yapacaklarınıza yoğunlaştırmak istiyorsunuz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duyacaklarınız gün içinde kalbinizin hızlı çarpmasına neden olabilir. Yakın çevre bağlantılarınız gün boyunca çok güçlü olacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınızı gözden geçirmek için güzel bir gün olabilir. Kendinizi yalnız hissedebilir ve gerçek duygularınızdan kaçabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınıza karşı olgun ve anlayışlı bir tablo çizeceksiniz. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz dostlarınızla buluşabilirsiniz.

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