Yeni yıl dolu dizgin yaklaşırken, eski yıla veda edeceğimiz bu günlerde, sevdiklerinizle mutluluk ve sevinçlerinizi paylaşmak ister misiniz? Sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza bir mesaj atarak bu özel günün heyecanını ve mutluluğunu paylaşabilirsiniz. Her özel günde olduğu gibi yeni yılda da mesaj göndererek güzel dileklerde bulunabileceğiniz yeni yıl mesajlarını sizler için derledik. İşte kısa ve en güzel 2017 yılbaşı mesajları...

2017 YILBAŞI MESAJLARI

* Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

* Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

* Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

* Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

* Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

* Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... Mutlu yıllar...

* Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..

* Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

* Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

* 2017 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

* 2017 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

* Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

* 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2017 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

* Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

* Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

* Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

* 2017 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

* Her yeniyıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.

* Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

* 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2017 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

* Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

* Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2017 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

* Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle... Nice mutlu yıllara.

* 2017 yılının dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

* Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

* Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar...

* Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...

* 2016’ya ELVEDA, 2017’ye MERHABA!! Hoş geldin Yeni Yıl...

* Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

* Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.