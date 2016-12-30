Araştırmaya göre kim kime yılbaşı hediyesi alıyor...

Anneler, kılpayıyla sevgilinin gerisinde kalırken;herkese hediye almaktan cüzdanları boşalan erkekler ise yine hediyesiz bir yılbaşı geçirecek gibi görünüyor.

Aralık ayında online alışverişler, yılbaşı hediyesi alımlarıyla oldukça canlanırken, bu yıl hediyede aslan payı çocukların olacak.

“Noel Baba” gibi herkese hediye dağıtan erkekler ise bu yıl da hediyesiz yılbaşı geçirecekler gibi görünüyor.

Avantajix.com hazırladığı anket ile 25-40 yaş grubundaki çalışan üyelerinden yaklaşık binine “Yılbaşında kime hediye aldıklarını” sordu.

Tamamı yılbaşı için en az bir kişiye hediye alan kişilerinkatıldığı ankete yanıt veren, annelerin yüzde 95’inin, babaların da yüzde 76’sının çocuklarına hediye aldığı belirlendi.

Evli erkeklerin yüzde 60’ı, çocuklarının yanı sıra eşine hediye aldığını belirtirken, kadınlarda bu oran yüzde 25’lere kadar düşüyor.

Bekar erkeklerin yüzde 76’sı sevgilisine, yüzde 37’si anneye, yüzde 18’i ise kardeşine hediye alıyor. On erkekten sadece biri babaya hediye almayı aklına getiriyor.Evli olmayan kadınlar ise hediye alımında anneye öncelik veriyor. Bekar kadınların yüzde 65’i anneye, yüzde 33’ü kardeşine, yüzde 28’i erkek arkadaşına hediye aldığını belirtirken, babayı düşünen kız çocukların oranı da yüzde 23’te kalıyor.