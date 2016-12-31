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Yılbaşı gecesi için 12 tüyo
YAŞAM

Yılbaşı gecesi için 12 tüyo

2017’ye saatler kaldı ama siz hâlâ yılın ilk dakikalarında üzerinizde taşıyacağınız kıyafete karar veremediniz mi? İşte son dakikacılara yılbaşı gecesine özel tüyolar

31 Aralık 2016 Cumartesi, 05:25:44 Güncelleme: 05:28:39

Yeni yıla nasıl girersek tüm yıl öyle geçer. Siz 2017’ye ister çılgın bir partiyle ister bir başınıza evde girin, yine de göz alıcı olun ve kendinizi iyi hissedin... Yılbaşı gecesi şık olmak için son dakikacılara ipuçlarını derledik.

1- Her şeyden önce yılbaşını geçireceğiniz mekânın tarzını ve vücut tipinizi göz önünde bulundurarak işe başlayın.

2- Kıyafetiniz sade olacaksa mutlaka aksesuvarları, saçınızı ya da ayakkabılarınızı abartın. Kurtarıcınız iddialı bir çorap da olabilir. Sade bir elbiseyi göz alıcı bir külotlu çorapla başkalaştırmanız mümkün.

3- Kıyafetinizde 2 ya da bilemediniz 3 renk kullanarak kombin yapın. Çok iddialı renkleri bir arada kullanmaktan kaçının.

4- Kırmızı, gece mavisi ve yeşil yılbaşının vazgeçilmezleri ama bu renkleri kullanırken rüküş olmak an meselesi... Baştan aşağı kırmızı giyinecekseniz kırmızının, yeşil giyinecekseniz yeşilin, mavi giyinecekseniz mavinin her tonu üzerinizde olmasın!

5- Sıradan bir gün olmayacak ama siz yine de makyaj yaparken ya dudaklarınıza ya da gözlerinize dikkat çekin, abartıdan uzak durun. Ojelerde sim bu gece için olmazsa olmazlardan.

6- Bu yıla damgasını vuran kadife ve payetli etekler ya da şortlar yılbaşı için de en gözde parçalardan. Altın kuralsa bu parçaları sade bir çorapla kombinlemek.

7- V yaka bir kazak ile kombinlenmiş deri pantolon, pileli parlak bir etek ile kısa bluzlar, mini elbise ile blazer ceket kombini de iyi bir tercih olabilir. Ceketle kombinlenebilecek parlak bir kumaştan pantolon veya skinny kot pantolonu ipek bir bluzla tamamlamak da iddialı bir yılbaşı şıklığı yakalamanızı sağlayabilir.

8- Kot etek üzerine taşlı işlemelerle bezeli bluz, şifon mini etek üzerine kısa deri ceketle farklı kombinler yaratabilirsiniz.

9- Tayt ve bluz ikilisi de konforlu hissedeceğiniz bir tercih olabilir. Ama bluzunuz simli ya da payetli olsun. Kısa tulum ve opak çorap ikilisini tercih edebilirsiniz.

10- Trendler hepimiz için önemli ama sabahın ilk ışıklarına dek o kıyafet içerisinde olacağınızı düşünürsek sizi çok konforsuz hissettirecek parçaları şıklık pahasına giyinmekten kaçının.

11- Parlak ve mat uyumunu yakalamayı unutmayın. Parlak pantolona mat ceket ya da mat elbiseye parlak kumaşlı ceket kombini dengeyi sağlamak açısından dikkat etmeniz gerekenlerden.

12- Ev partisindeyseniz kıyafetinizi sade bir babetle tamamlayabilirsiniz ama dışarıda olacaksanız stiletto ya da topuklu bot yerinde bir tercih olabilir

VÜCUT HATLARINIZ NE DİYOR?

Vücudunuzda kusurlarınızı gizleyip, güzel yanlarınızı öne çıkarmak için vücut tipinize uygun ipuçlarına göz atın.

- Kısa boyluysanız bu gece daha uzun gözükmek adına saçınızı kabartabilirsiniz.

-  Omuzlarınız genişse üst kısmınızı daha geniş gösterecek detaylardan kaçının. Abartılı detaylar olacaksa bu elbise ya da eteğinizin eteklerinde olmalı.

- Kum saati tipi bir vücudunuz varsa bel kıvrımını ortaya çıkaracak zarif bir elbise giyebilirsiniz.

- Vücudunuz armut şeklindeyse bedeninizin üst kısmını daha geniş, alt kısmını daha ince gösterecek kıyafetler seçin. Balık tipi elbiseler gibi vücudunuzun üst kısmına oturan, basen bölgenizden sonra ayaklara doğru bollaşan abiyeler giyebilirsiniz.

- Elma tipi vücuda sahipseniz boynunuzu daha uzun ve ince gösterebileceğiniz türde V yakalı abiyeler giyebilirsiniz. Bel kalınlığınızı gizlemek için üst bedeni saran elbiselerden uzak durun. Bunun yerine göğüs altından itibaren bollaşan, şifon abiye modelleri olduğunuzdan daha ince görünmenizi sağlayabilir.

SEMA EREREN/HT CUMARTESİ

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