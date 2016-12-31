2016'da güzel şeyler de oldu

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Tüm bunlara rağmen 2016'nın insanlık, doğa, bilim ve en önemlisi barış adına getirdikleri yadsınamaz. Yine de 2016; daha çok ırkın temsil edilebildiği, daha çok çeşitliliğin sesini duyurabildiği, aynı zamanda astronomi ve tarih adına birçok keşfin yapıldığı, yeşil adımların atıldığı bir yıl da oldu.