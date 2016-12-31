2016'da güzel şeyler de oldu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 06:00:32 | Güncelleme: 06:24:15
2016 dünya için güzel geçen bir yıl olmadı. Birçok olumsuzluğa rağmen 2016 yılında güzel şeyler de oldu. İşte kötü geçen 2016'nın umut veren detayları...
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2016'nın birçok açıdan korkunç bir yıl olduğu tartışılmaz. Yüzlerce göçmen Akdeniz'de boğulurken, Avrupa sınırlarını kapatıp onlara sırtını çevirirken, DAEŞ ne ramazan, ne okul, ne de düğün dinlemeden kan gölüne döndürürken, göçmen karşıtı, kadın karşıtı liderler iktidara gelirken, bunca kötü haberin içinden iyiliği çıkarmak zor oldu.
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Tüm bunlara rağmen 2016'nın insanlık, doğa, bilim ve en önemlisi barış adına getirdikleri yadsınamaz. Yine de 2016; daha çok ırkın temsil edilebildiği, daha çok çeşitliliğin sesini duyurabildiği, aynı zamanda astronomi ve tarih adına birçok keşfin yapıldığı, yeşil adımların atıldığı bir yıl da oldu.
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6 OCAK
"STAR WARS: Güç Uyanıyor" filmi, 2 milyar dolar ile tüm zamanların en çok kazanan filmi oldu.
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10 OCAK
Leonardo DiCaprio 6 kez aday gösterildiği Oscar ödlünü Revenant filmindeki rolüyle nihayet kazandı.
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ŞUBAT 3
ABD Başkanı Barack Obama ilk kez ülkesinde bir camiyi ziyaret etti.
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17 ŞUBAT
Modern insanlarda görülen bazı alerjilerin binlece yıl önceki atalarımızın Neanderthal'ler Denisonvan'lar ile cinsel ilişkiye giriş olmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.
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15 MART
Yapay Zeka teknolojisi üzerine çalışan Google, DeepMind teknolojisinin bilgileri kendi öğrenebilme yeteneği olduğunu açıkladı.
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20 MART
Obama 1928'den beri Küba'yı ziyaret eden ilk ABD Devlet Başkanı oldu.
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7 NİSAN
Yeni doğum tekniğiyle 3 kişinin DNA'sına sahip bebek, Meksika'da dünyaya geldi.
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11 NİSAN
Dünyada yüzyıllık sürede ilk kez vahşi kaplanların sayısında artık görüldü.
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12 Nisan
Stephen Hawking başka bir yıldız sistemine minik bir uzay aracı göndererek yıldızlar arası yolculuğun müjdesini verdi.
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8 MAYIS
Sadiq Khan İngiltere'nin başkenti Londra'nın ilk müslüman belediye başkanı oldu.
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10 MAYIS
Hindistan'da bir doğum merkezinde 70 yaşındaki bir kadın erkek çocuğu dünyaya geldi.
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14 MAYIS
Eurovision Şarkı Yarışması'nı "1944" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden Kırımlı Tatar sanatçı Cemile kazandı. Cemile'nin, büyükannesi ile Kırım Tatarlarının yaşadığı trajediyi anlatan, Türkçe nakaratında "Yaşlığıma toyalmadım Men bu yerde yaşalmadım" sözlerinin ter aldığı "1944" adlı şarkısı birinci seçildi.
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5 HAZİRAN
Dev pandalar nesli tükenme tehlikesinden kurtuldu. Pandaların sayısı 1864'e ulaştı.
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9 HAZİRAN
Karbondioksitin depolanmasını sağlayacak metotlar üzerinde çalışan bilim insanları karbondioksiti, peridotit ve bazalt taşlarına dönüştürmeyi başardı.
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20 HAZİRAN
Virginia Raggi İtalya'nın başkenti Roma'nın ilk kadın belediye başkanı seçildi.
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23 HAZİRAN
Barış kazandı, Kolombiya hükümeti ile FARC militanları arasında 52 yıllık çatışmanın ardında barış anlaşması yapıldı.
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26 HAZİRAN
Irak ordusu Felluce kentini DAEŞ kontrolünden kurtardı.
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6 TEMMUZ
Nihayet adalet yerini buldu, Güney Afikalı Paralimpik atlet Oscar Pistorius kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten suçlu bulundu, 6 yıl hapse sürüklendi.
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6 TEMMUZ
Pokemon GO çılgınlığı başladı. Bir dönemin ünlü çizgü filmi Pokemon'un mobil oyunu çıktı, oyun milyonları peşinden sürükledi.
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28 TEMMUZ
Güney Afika'da çıkarılan anrik insan akrabasına ait fosilleşmiş bir ayak parmağı; insanlığın en az 1.7 milyon yıldır kanserle savaştığını ortaya koydu.
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29 TEMMUZ
Süper güce kadın aday. ABD'nin Demokrat Parti başkan adayı olduğu resmen açıklanan Hillary Clinton, ülke tarihinde ilk kez başkanlığa aday gösterilen kadın oldu.
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31 TEMMUZ
Japonya eski Savunma Bakanı Yuriko Koike, Tokyo'nun ilk kadın valisi oldu.
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9 AĞUSTOS
En uzun açlık grevi... Hintli aktivist İrom Sharmila, 16 yıldır sürdürdüğü açık grevini bal yiyerek sonlandırdı.
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13 AĞUSTOS
Yüzme sporunun gördüğü en başarılı isim olan ABD'li Michael Phelps, Rio'da kazandığı 5 altın madalya ve 1 gümüş madalya ile kariyerindeki olimpiyat madalyası sayısını 28'e çıkartarak rekor kırdı.
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SCARLETT JOHANSSON
1.2 milyar dolarlık gişe geliriyle yılın en çok kazandıran oyuncusu oldu. Hollywood erkek oyunculara daha çok ücret ödediği iddiaları ile çalkalanıyordu.
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19 EYLÜL
Yılın en çok konuşulan dizisi Game Of Thrones, Emmy'den 38 ödül alarak rekor kırdı.
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20 EYLÜL
Brad bekar kaldı... Hollywood'un en gözde çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie, 10 yıllık beraberliklerini sonlandırma kararı aldı. Çiftin ayrılıkları başta üzse de dünyanın en yakışıklı erkeklerinden olan Pitt'in hayranlarını mutlu etti.
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21 EYLÜL
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan tüm hastalıkların tedavisi için sağlık araştırmalarına 3 milyar dolar bağıs yaptı.
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3 EKİM
Japon bilim adamı Yoshinori Ohsumi, hücrelerin kendi kendini sindirmesi olarak bilinen otofaji alanındaki çalışmalarıyla Nobel Tıp ödülünü aldı.
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27 EKİM
İtalya'da 5.4 ve 5.9 büyüklüğünde art arda 2 deprem oldu. Sadece 1 kişi öldü. Ağustostaki 6.2 depremde 240 kişi ölmüştü. 48 saat önce yapılan uyarı hayat kurtardı.
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4 KASIM
Tarihi iklim anlaşması... Şu ana kadarki en kapsayıcı iklim anlaşması olan Paris Anlaşması imzalandı.
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18 KASIM
Dünya Sağlık Örgütü, Zika virüsünün dünya çapında artık bir tehdit olmadığını açıkladı.
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27 KASIM
Fransa'nı merkrez sağ cumhurbaşkanı adayı Françosis Fillon oldu. Türkiye karşıtı Sarkozy siyasetten çekildi.
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5 ARALIK
Avrupa nefes aldı... Avusturya'da seçimi aşırı sağa karşı kazanan Alexander Van der Bellen, cumhurbaşkanı oldu.
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6 ARALIK
Gigi Hadid, defile ve moda dünyasındaki başarısını "Uluslararası Yılın Modeli" seçilerek kanıtladı.
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14 ARALIK
Türkiye ile AB arasında imzalanan sığınması mutabakatı sayesinde Ege Denizi'ndeki göçmen ölümleri yüzde 94 azaldı.
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23 ARALIK
Esad rejimi kuşatmasındaki Doğu Halep'te, siviller ve muhalif güçlerin tahliyesi tamamlandı. 15 Kasım'dan beri Esad ve müttefiklerinin yoğun saldırısı altında yaşam mücadelesi veren Haleplilerin kentten çıkışı Türkiye'nin garantörlüğünde oldu.