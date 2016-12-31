31 ARALIK 2016
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2016'da güzel şeyler de oldu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 06:00:32

2016 dünya için güzel geçen bir yıl olmadı. Birçok olumsuzluğa rağmen 2016 yılında güzel şeyler de oldu. İşte kötü geçen 2016'nın umut veren detayları...

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    2016'nın birçok açıdan korkunç bir yıl olduğu tartışılmaz. Yüzlerce göçmen Akdeniz'de boğulurken, Avrupa sınırlarını kapatıp onlara sırtını çevirirken, DAEŞ ne ramazan, ne okul, ne de düğün dinlemeden kan gölüne döndürürken, göçmen karşıtı, kadın karşıtı liderler iktidara gelirken, bunca kötü haberin içinden iyiliği çıkarmak zor oldu.

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    Tüm bunlara rağmen 2016'nın insanlık, doğa, bilim ve en önemlisi barış adına getirdikleri yadsınamaz. Yine de 2016; daha çok ırkın temsil edilebildiği, daha çok çeşitliliğin sesini duyurabildiği, aynı zamanda astronomi ve tarih adına birçok keşfin yapıldığı, yeşil adımların atıldığı bir yıl da oldu.

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    6 OCAK 

    "STAR WARS: Güç Uyanıyor" filmi, 2 milyar dolar ile tüm zamanların en çok kazanan filmi oldu.

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