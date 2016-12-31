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HANDE KAZANOVA
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (31 Aralık 2016)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

31 Aralık 2016 Cumartesi, 06:46:54 Güncelleme: 06:52:37

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcı alanlarınız etkili. İşinizdeki elde ettiğiniz statüyü, ihtiyacı olan insanlar için bir şeyler yaparak ortaya koyabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayat sizi birçok konuda destekleyecek. Yardımların ön plana geçeceği, arkadaşlarınıza yardım edeceğiniz bir süreç içindesiniz

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla farklı bir gün geçirebilirsiniz. Çocuklarınızla geçirilecek güzel vakitler bu yılbaşı akşamında sizi mutlu edebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışıyorsanız farklı bağlantılar içinde olabilirsiniz. Çalışmıyorsanız sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız bir tatil size iyi gelecek.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çocuklarınızla ilgili konularda esnek ve güzel bir gün geçirebilirsiniz. Dış ortamlarda bulunmak, ruhunuza iyi gelecek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinize yapacağınız harcamalar sizi mutlu edecek. Fedakârlığınız ön planda. Sevdiğiniz insanla bir arada olmak büyük keyif.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni yılı aşka, keyfe ve harekete yer açarak karşılıyorsunuz. Sevdikleriniz için bir şeyler yapmak önem kazanıyor, duygusallığınız yüksek.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda fedakârlıklarınız yüksek olabilir. Sezgileriniz artacak, çevrenize ve çocuğunuza daha fazla vakit ayıracaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayata geniş açıdan bakıyorsunuz. Aile hayatınıza önem verirseniz maddi konularda keyfinizi artırabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

En gizli düşüncelerinizi aile ortamlarınıza aktarabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlara karşı anlayışlı olmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizden destek ve teklifler alacaksınız. Gruplarla iletişim halinde olmak size çok iyi gelecek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir arada olacak, onların sunacağı fırsatlarla yola devam edeceksiniz

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

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