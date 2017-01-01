01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hande Kazanova
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (1 OCAK 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

01 Ocak 2017 Pazar, 06:30:48 Güncelleme: 06:32:02

BUGÜN Mars-Neptün kavuşumuyla enerjimiz düşük çalışabilir. Hayata, yaşadıklarımıza ve yaklaşımlarımızda yanıltıcı etkilere dikkat edelim. Salgın hastalıklara, zehirlenmelere ve alerjilere karşı bünyemizi ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmakta fayda olabilir. Öğleden sonra daha rahat ve keyifli etkiler altında olacağız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

2017’nin ilk gününde biraz halsiz olabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlarınızla yapacağınız planlar devam ediyor. Özel hayatınızda tatminkâr ve keyifli etkileriniz olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni yılın ilk gününde sosyal ortamlardaysanız yanıltıcı etkilere dikkat edin. Enerjiniz yerinde, yapılması gereken işlerinizi gücünüzü toparladıktan sonra devreye sokabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız ortamlarda enerjiniz düşük ve yanıltıcı çalışabilir. Biraz temiz hava almak ve yeni yılın ilk gününü dış ortamlarda sevdiklerinizle geçirmek isteyebilirsiniz

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda enerjinize dikkat edin. Özellikle dün geceyi dışarıda geçirdiyseniz bugün toparlanmak için kendinize vakit ayırmalısınız. Sevdiklerinizden büyük destek göreceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal harcamalarınızı kontrol edin, gerçek isteklerinizin farkında olun. Özel hayatınızdaki keyifli etkileşimler, yakın çevrenizle uyumlu hareket etmenize neden olacak

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşantınızda sevdiğiniz insana karşı kalkanlarınız aşağıda olabilir. Diğer insanlara ve sevdiklerinize hizmet etmekten, onlar için bir şeyler yapmaktan büyük keyif alabilirsiniz

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi oldukça şanslı ve keyifli hissedeceksiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Eğer yılbaşı gecesini dış ortamlarda geçirdiyseniz, bugün bağışıklık sisteminize dikkat edin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ortamlarınızda, sevdiklerinizle geçirilecek güzel bir pazar günü sizi bekliyor. Aşkta beklentilerinizi düşük tutmalı, sizi yanıltacak durumlardan kaçınmalısınız. Enerjinizi güçlendirin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla güzel geçirilen bir geceden sonra aile hayatınıza yönelmek önemli olabilir. Enerjinizi evinizde dinlenerek, moral depolayarak güçlendirmelisiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla olan bağlantılarınızda daha gerçekçi olmaya çalışın. Bugün, göz önünde olacağınız ortamlarda oldukça şanslı ve keyifli etkiler altındasınız

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konulardaki harcamalarınızda yanıltıcı etkileriniz yüksek olacak. İhtiyaçlarınız doğrultusunda ilerleyin. Kendi isteklerinizi sevdiğiniz insana kabul ettirebilirsiniz

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınızda sevdiğiniz insanlara karşı anlayışınız yüksek çalışabilir. Enerjinizi daha güçlü tutmalısınız. Bugünü kendinize ayırarak biraz dinlenmeniz yararınıza olacak.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 28 Kasım-4 Aralık
YAŞAM

Bu hafta hangi burcu neler bekliyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (25 Kasım 2016)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (22 Kasım 2016)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (21 Kasım 2016)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (20 Kasım 2016)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları...
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (1 OCAK 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
2016 yılında kaybettiğimiz isimler!
YAŞAM

2016'DA YİTİRDİĞİMİZ ÜNLÜ İSİMLER
Milli Piyango (2017 Yılbaşı) çekiliş sonuçları açıklandı (31 Aralık 2016)
YAŞAM

İŞTE 60 MİLYONU KAZANAN RAKAMLAR!
Çamlıca Tepesi'nde kar keyfi
YAŞAM

İSTANBUL BEMBEYAZ! BURASI ÇAMLICA...
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (31 Aralık 2016)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
Sayısal Loto sonuçları (31 Aralık 2016)
YAŞAM

3 MİLYON 814 BİN 504 LİRA 16 KURUŞ DEVRETTİ!