Süt ile saçlarınızı düzleştirebileceğinizi biliyor musunuz? Süt ile hazırlayacağınız saç düzleştirici maske, hem saçlarınızı beslerken hem de saçlarınızı pürüzsüz ve düz yapacak. İşte süt ile saç düzleştirmenin yollarından biri, saç düzleştirici süt maskesi tarifi...

Süt ile saç düzleştiren maske tarifi

Çeyrek bardak süt

Çeyrek bardak su

İki çorba kaşığı bal

Yarım muz

Tarak

Sprey şişesi

Bone ya da streç film

Süt ile saç düzleştiren maske nasıl hazırlanır?

Muz ile suyu karıştırıp, blender'da akıcı kıvam alana kadar çırpın. İçine süt ve balı ekleyip tekrar karıştırın. Elde ettiğiniz sıvı karışımı sprey şişesine doldurun. Bu şişe daha önce kullanıp bitirdiğiniz bir sıvı saç kremi şişesi bile olabilir.

Sprey şişesine eklediğiniz karışımı saçlarınıza püskürtün. Saç tiplerinden uçlarına kadar tamamının sıvıyı emdiğinden emin olun. Saç diplerinize bu karışım ile dairesel hareketlerle masaj yapıp karışımı saç kökleriniz tarafından emilmesini sağlayın.

Daha sonra bir tarak yardımıyla saçınızı tarayın, kuru kaldığınız tespit ettiğiniz bölgelere tekrar sprey sıkın. Saçınız tamamen maske ile kaplandığında bir bone ya da streç film yardımıyla başınızı sarın. 25 dakika maske ile zaman geçirin. Saçınızın kuru ve nemsizlik oranına göre bu süreyi yarım saate çıkarabilirsiniz.

Süre tamamlandıktan sonra saçınızı her zamanki şampuanlama rutininizle yıkayın ve ardından orta sıcak hava ile kurutun.

Saç düzleştirici sütlü maske dalgalı saçları düze çevirecektir. Eğer saçlarınız düzse daha pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır.