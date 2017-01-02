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YAŞAM

Titanik'i buz dağı batırmamış! İşte yeni sebep!

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:27:53

1500'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan kazanın sebebi aslında buz dağına çarpması değilmiş

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    Geminin kazan dairesinde ortaya çıkan yangının kömür deposuna ulaşmasıyla büyüdüğü tahmin ediliyor.

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