YAŞAM
Titanik'i buz dağı batırmamış! İşte yeni sebep!
02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:27:53 | Güncelleme: 16:47:28
1500'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan kazanın sebebi aslında buz dağına çarpması değilmiş
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Geminin kazan dairesinde ortaya çıkan yangının kömür deposuna ulaşmasıyla büyüdüğü tahmin ediliyor.
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Gövde üzerinde yapılan araştırmalar büyük bir yangını işaret ediyor. Yangın sebebiyle motorlar çalışmayınca geminin buz dağına sürüklendiği ve çarpışmanın kaçınılmaz olduğu da iddialar arasında.
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Geminin fotoğraflarını inceleyip büyük yangının izlerini keşfeden gazeteci, aslında kazaya sebep olan şeyin yangın olduğunu savunuyor.
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1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik gemisiyle yeni bir iddia ortaya atıldı. Yeni iddialara göre Titanik'in gövdesinde yapılan incelemeler başka bir sebep olabileceğini gösteriyor.
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Geminin kazan dairesinde ortaya çıkan yangının kömür deposuna ulaşmasıyla büyüdüğü tahmin ediliyor.
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