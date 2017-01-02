Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 02-08 Ocak

1 | 36

Koç burcu:

Ocak ayı iş ve kariyer konularında hızlanacağınız ve bir yandan da işle ilgili konularda kendinizi göstermek isteyeceğiniz ama fiziken zorlanacağınız bir ay olabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu ay toplum önünde olmayı ve insanların sorumluluklarını üstlenmeyi seveceksiniz.

Elbette Merkür’ün kariyer alanınızdaki gerilemesi bazı geçmiş iş sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Gerektiği kadar temkinli ve itinalı olursanız karşınıza gelen sorunların üstesinden gelirsiniz.