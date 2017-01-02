Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 02-08 Ocak
02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:30:41 | Güncelleme: 17:36:32
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 02-08 Ocak haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç burcu:
Ocak ayı iş ve kariyer konularında hızlanacağınız ve bir yandan da işle ilgili konularda kendinizi göstermek isteyeceğiniz ama fiziken zorlanacağınız bir ay olabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu ay toplum önünde olmayı ve insanların sorumluluklarını üstlenmeyi seveceksiniz.
Elbette Merkür’ün kariyer alanınızdaki gerilemesi bazı geçmiş iş sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Gerektiği kadar temkinli ve itinalı olursanız karşınıza gelen sorunların üstesinden gelirsiniz.
2
2|36
Salı gününden sonra ilişkileriniz geri plana geçiyor. Bu dönem, yalnız kalmak, yalnız olmayı istemek ve sevdiğiniz insanla aranıza set çekmek, duygularınızı gizlemek gibi etkileriniz yüksek olabilir. Platonik ilişkiler, gizli saklı işlere meyiliniz artabilir. İlişkileri olanlar fedakarlık yapmaları gereken bir dönem içinde bulunuyorlar. İlişkinizdeki sıkıntıları gözlemlemeli ve sorunlarınıza çözüm oluşturmalısınız.
3
3|36
Çarşamba itibarıyla Merkür dış ortamlara bağlı işleriniz için birkaç gün boyunca sıkıntı oluşturabilir. Seyahate gideceksiniz dikkatli olun, yabancı insanlarla görüşmeleriniz varsa bazı gözden kaçan detayları göz ardı etmeyin. Neyse ki Cumartesi günü Merkür’ün düzelmesiyle beraber işlerinizi istediğiniz gibi yoluna koymasını bileceksiniz. Az sabır.
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4
4|36
Boğa Burcu:
Ocak ayına seyahat, yabancılarla yapılacak işler, yurt dışı bağlantılı konular ve özellikle eğitimsel alanlarınıza odaklanarak giriş yapacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Herşeyi gözden geçireceğiniz bu dönemde, yeni bir şeyler öğrenmekten ziyade daha önceden konuşulmuş ve üzerinde durulmuş konuları toparlayacaksınız. Yabancılarla iletişiminiz aktifleşebilir.
5
5|36
Yurt dışına yönelik işler; özellikle eğitim ile ilgili konuşulmuş projeler gerçekleştirebilir veya hukuksal konularda daha önceden karşınıza çıkan konuları halledebilirsiniz. Arkadaş ortamlarınız ve sosyal çevrenizle ilgili projelerde Ocak başında dikkatli olmakta fayda var. Bir seyahat veya eğitim fırsatı varsa iki kere gözden geçirerek üzerine eğilmeye özen gösterin. Yine daha az tanıdığınız insanlarla yanlış anlaşılmalarınız devrede olabilir.
6
6|36
Salı günü itibarıyla sosyal çevrenizle olan ilişkileriniz önem kazanıyor. Arkadaşlarınızla bir arada olmayı sevecek ve yeni insanlarla davetlerde ve organizasyonlarda bir araya geleceksiniz.
Cumartesi günü Merkür düzeliyor ve artık iletişimsel konularda derin bir nefes almaya başlayacaksınız. Yarım kalan, sıkıntıda olan, aksilikler yaşadığınız konular uzaklaşmaya başlayacak ve siz de iletişimde kendinizi daha rahat gösterebileceksiniz.
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7
7|36
İkizler Burcu:
Ocak ayında, parasal konularla, yatırımlarınızla, birikimlerinizle, ilgili önemli adımlar, halledilmesi gereken meseleler daha fazla vaktinizi alacak ve bu konularda düzenlemeler yapmak ve kendi güvenliğinizi oluşturmak isteyeceksiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Bir yandan da hayatınızı değiştirecek ve dönüştürecek önemli insanlarla bir araya gelebilirsiniz.
8
8|36
Etrafınızda olup biten olaylara bakış açınız biraz farklı olabilir. Hayatın anlamını, gizemini, yaşamı, ölümü daha fazla sorgulayabilir ve hayatı daha farklı gözlerle okumak isteyebilirsiniz. Önemli parasal işlerinizi haftaya bırakmakta fayda var. Salı günü itibarıyla toplumsal konularda, iş ve kariyer hayatınızda ilişkilerinizin artacağı ve güçleneceği bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bir sürü görüşme ve konuşmalar yapabilirsiniz.
9
9|36
Yapacağınız seyahatlerde güçlü ve etkin insanlarla tanışabilirsiniz. Hukuki konularda şanslı bir dönem olacak. Bu haftasonuna kadar özel yaşantınızda sevdiğinizle bazı iletişim sorunlarına açıksınız. Birbirinizi yanlış anlamaya meyilli bir dönem. Var olan eski sıkıntılarınızın üzerine eğilebilirsiniz.
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10
10|36
Yengeç Burcu:
Ocak ayına özel ilişkileriniz, sosyal konular, ortaklaşa iş hayatınızla ilgili konular ön planda olarak başlıyorsunuz sevgili Yengeç ve yükselen yengeçler. Karşı tarafın düşüncelerine ve hareketlerine daha fazla önem verecek, yaptığınız işlerde onay almak isteyeceksiniz.
11
11|36
Salı günü itibarıyla 3 hafta boyunca medya, eğitim, hukuk, seyahat, ticaret alanlarınızda ilişkileriniz çok iyi olmaya başlayacak. Tanımadığınız insanlara vakit ayırmaktan keyif alacaksınız. Yine size yeni alanlar açacak bir eğitim fırsatı, kurs veya seminerler ön plana çıkabilir.
12
12|36
Çarşamba gününden sonra iş, hizmet sağlık alanlarınızdaki iletişim sıkıntılarınıza çözüm odaklı yaklaşmaya çalışın, ortaya çıkacak sıkıntı ve sorunları Cumartesi gününden sonra hallolabilir.
Cumartesi günü iş hayatınızda yaşadığınız iletişim sıkıntıları geride kalmaya başlayacak. Önemli görüşmeleriniz ve konuşmalarınızı 12 Ocak a kadar tamamlayabilirsiniz.
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13
13|36
Aslan Burcu:
Ocak ayında iş, hizmet ve sağlık konularınızda kendinizi etkili bir şekilde ortaya koyabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bir yandan günlük işlerinizin üzerine eğilirken aşk hayatınıza, çocuklarınızla ilgili daha önceden karşılaştığınız sorumluluklara fazlasıyla odaklanabilirsiniz.
14
14|36
Salı günü itibarıyla ortaklaşa parasal sorunlarınızı toparlayacağınız, ortak para havuzunuzu daha da arttırmak için harekete geçeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Para alacak dengesi önem kazanıyor, işlerinize kaynak sağlayabilir, parasal desteklerinizi arttırabilirsiniz. Eşinizin veya partnerinizin parasal konuları da gündeminize yerleşebilir.
15
15|36
Çarşamba günü merkür aşk hanenize kayarak gerilemeye devam ediyor. Aşk hayatınızda veya çocuğunuzla olan iletişiminizde 08 ocak a kadar dikkatli adımlar atmalısınız. Birbirinizi anlamaya çalışın, zayıf iletişimden uzak durun.
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16
16|36
Başak Burcu:
Ocak ayında ilişkileriniz, aşk durumunuz ve ailevi sorumluluklarınız vurgulanıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Çocuklarınızla olan yapılması gereken işleriniz de devrede olacak.
Salı itibarıyla sevdiğiniz insanla duygusal bağlarınızı güçlendirebileceksiniz. Yine onun hayatını daha ön plana almak, bir anlamda kendinizi kurban etme gibi etkileriniz de oluşabilir.
17
17|36
Olaylara biraz buğulu bir sis perdesi arkasından baktığınız ve gerçek duygularınızı göremediğiniz için onu gözünüzde yüceltebilirsiniz. Ona karşı olan anlayışınız çok yüksek olacak bu yüzden bu süreçte gerçekçi olarak almanız gereken kararlar varsa dikkatli olun.
18
18|36
Cumartesi günü Merkür’ün düzelmesiyle beraber artık aşk hayatınızda ve çocuklarınızla olan bağlantılarınızda ifadeniz rahatlıyor. Kendinizi gerek kariyerinizde gerek kişisel alanlarınızda daha iyi ifade edeceksiniz. Artık plan ve projeleriniz için harekete geçmek ve anlaşma yapmak adına keyifli zamanlar içine giriyorsunuz.
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19
19|36
Terazi Burcu:
Ocak ayı, bir yandan kişisel hayatınızla ilgili mücadeleleriniz ve hareketliliğiniz devam ederken, bir yandan da aile hayatınıza daha fazla ilginizi ve kimliğinizi yönelttiğiniz bir ay olacak sevgili Terazi ve yükselen teraziler. Kendinizi ve davranışlarınızı gözden geçirdiğiniz bu dönem hayat bazı noktalarda sizi zorluyor olabilir.
20
20|36
Salı günü itibarıyla, iş ve hizmet hayatınızda ilişkilerinizin güçleneceği ve sağlamlaşacağı bir dönem içine giriyorsunuz. Sağlığınız yine bu 3 hafta boyunca iyi olacak yalnız tatlı ve zengin yiyecekler tüketme meyiliniz size kilo aldırabilir.
21
21|36
Aile hayatınızda eski konu ve olayların peşine düşebilirsiniz. Aile büyüklerinizle ve sevdiklerinizle iletişiminize dikkat edin. Olası bir aile sorunu yakın çevrenşze kayabilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla olan iletişiminizde cumartesiye kadar dikkatli olun, sıkıntılar ve aksilikler başgösterebilir.
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22
22|36
Akrep Burcu:
Ocak ayında yakın çevrenizle ilgilenerek, sevdiklerinizle daha fazla vakit geçireceksiniz. Bir yandan da iletişimsel işlerinizde artışlar görülecek. Sosyal medya, network alanınları kendinizi daha rahat hissettiğiniz alanlar.
23
23|36
Salı günü itibarıyla sevme ve sevilme ihtiyacınız artıyor. Varsa çocuğunuzla daha fazla vakit geçirebilir, fedakarlıklarınızı aşk hayatınızda veya çocuğunuzla ilgili konularda arttırabilirsiniz. 3 hafta boyunca bulunacağınız aktiviteler, hobiler, romantizm, keyifli ortamlar veya çocuklarla geçirilecek güzel zamanlar hayatı dolu dolu yaşamanıza ve eğlenceli yönlerinizin ortaya çıkmasına neden olabilir.
24
24|36
Bu hafta para evinize kayan merkür, maddi konularda Cumartesi gününe kadar ufak tefek sıkıntıları karşınıza getirebilir. Büyük bir alışverişten bu hafta kaçının. Sadece biraz daha beklemeniz gerekiyor.
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25
25|36
Yay Burcu:
Ocak ayına maddi konulardaki etkili gücünüzle başlayacaksınız sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Parasal konularda yapabilecekleriniz hızlanırken, hayatı sorgulamaya ve etrafınızda olup bitenleri anlamaya çalışıyorsunuz.
26
26|36
Salı gününden sonra aile hayatınızı ve ilişkilerinize önemsemeye başlıyorsunuz. Geliştireceğiniz ilişkileriniz aile büyüklerinizle aranızdaki sorunları rahat gidermenize neden olacak. Evinizde misafir ağırlayabilir, tadilat, tamirat, dekorasyon gibi işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz.
27
27|36
Bu hafta Para evinizde gerileyen merkür, önemli anlaşmalarınız ve görüşmelerinizde sizi sıkıştırabilir. Ancak cumartesi düzeldikten sonra iş kollarınızda daha rahat hareket edebilirsiniz. Bu yüzden bu hafta görüşmelerinizi yapın, planlarınızı oluşturun ama hiçbir şekilde anlaşma yapmayın sevgili yaylar.
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28
28|36
Oğlak Burcu:
Ocak ayına kendi kişisel planlarınıza odaklanacaksınız ve güçlü kimliğinizle zorlandığınız işlerin altından kolaylıkla kalkacaksınız sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar.
29
29|36
Merkür’ün kişisel alanlarınızda gerilemesi ifade de ve bazı önemli işlerinizde sizi zorlamış olabilir. Cumartesi Merkür ‘ün düzelmesi sizi rahatlayacak ama asıl hareket etmeniz gereken dönem sonraki hafta olmalı.
30
30|36
Salı günü itibarıyla 3 hafta boyunca yakın çevre, akraba veya kardeşlerinizle ilişkileriniz güzelleşmeye başlayacak.Yine satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, bilgisayar ve bilişim sektörlerinden işiniz varsa olumlu bir dönem içinde olacaksınız. Akrabalarınıza ve kardeşlerinize karşı oldukça yumuşak ve fedakar davranışlar içine girebilirsiniz.
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31
31|36
Kova Burcu:
Ocak başında geri planda yürütülen işleriniz devrede olurken, Merkür geçmişteki konu ve olayları yeniden su üstüne çıkarabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Önemli girişimlerden uzak durmalısınız. Bu ay da harekete geçmemeniz gereken aylardan bir tanesi.
32
32|36
Salı günü itibarıyla parasal bağlantılarınızı kuvvetlendiriyorsunuz. İş ilişkileriniz, parasal yönden kuracağınız fedakar ama anlayışlı adımlar hızlanıyor. Kazanımlarınızı paraya çevirmek için uğraşmalı, gelen parayı etrafınıza, gezilere, ailenize çar çur etmemelisiniz.
33
33|36
Çarşamba gününden sonra haftasonuna kadar arkadaşlarınızla olan iletişiminize dikkat edin, yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Eski asrkadaşlarınıza bu dönemde vakit ayırabilir, bir organizasyon işiniz varsa enerjinizi bu konulara daha fazla vermelisiniz.
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34
34|36
Balık Burcu:
Ocak ayında sosyal çevrenizde kendinizi gösteriyorsunuz. Organizasyonlar, davetler, aktiviteler vaktinizin çoğunu alabilir. Önemli arkadaşlarınız geleceğiniz konusunda size yardım edebilirler.
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35|36
Salı günü itibarıyla sosyalleşmeye başlıyorsunuz. Fiziksel görüntünüzü önemsemeye başlayacak, kendinizi yenilemek için harekete geçeceksiniz. Yine alışveriş yapmak, gezmek, dolaşmak ve paylaşım içinde olma ihtiyacınız yüksek olacak. Gözler sizin üzerinizde olacak.
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36|36
Çarşamba günü kariyer evinize kayarak gerileyen Merkür haftasonuna kadar kariyerinizde sıkıntı ve sorunları karşınıza getirebilir. Önemli işlerinizi bu hafta yapmayın. Bu hafta farketme ve tamamlama haftası olsun. İletişim alanlarınız rahatlayınca etkili gücünüzü gösterebilirsiniz.