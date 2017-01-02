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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 02-08 Ocak

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:30:41

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 02-08 Ocak haftası burç yorumunuz...

  • 1
    1 | 36

    Koç burcu: 

    Ocak ayı iş ve kariyer konularında hızlanacağınız ve bir yandan da işle ilgili konularda kendinizi göstermek isteyeceğiniz ama fiziken zorlanacağınız bir ay olabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu ay toplum önünde olmayı ve insanların sorumluluklarını üstlenmeyi seveceksiniz. 

    Elbette Merkür’ün kariyer alanınızdaki gerilemesi bazı geçmiş iş sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Gerektiği kadar temkinli ve itinalı olursanız karşınıza gelen sorunların üstesinden gelirsiniz.

  • 2
    2 | 36

    Salı gününden sonra ilişkileriniz geri plana geçiyor. Bu dönem, yalnız kalmak, yalnız olmayı istemek ve sevdiğiniz insanla aranıza set çekmek, duygularınızı gizlemek gibi etkileriniz yüksek olabilir. Platonik ilişkiler, gizli saklı işlere meyiliniz artabilir. İlişkileri olanlar fedakarlık yapmaları gereken bir dönem içinde bulunuyorlar. İlişkinizdeki sıkıntıları gözlemlemeli ve sorunlarınıza çözüm oluşturmalısınız.

  • 3
    3 | 36

    Çarşamba itibarıyla  Merkür dış ortamlara bağlı işleriniz için birkaç gün boyunca sıkıntı oluşturabilir. Seyahate gideceksiniz dikkatli olun, yabancı insanlarla görüşmeleriniz varsa bazı gözden kaçan detayları göz ardı etmeyin. Neyse ki Cumartesi günü Merkür’ün düzelmesiyle beraber işlerinizi istediğiniz gibi yoluna koymasını bileceksiniz. Az sabır.

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