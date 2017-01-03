Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (3 Ocak 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün Venüs, Balık burcuna geçecek. Önümüzdeki 3 hafta boyunca ilişkilerimizde fedakâr, romantik ve hayalci etkiler ön planda olabilir. Kendimizi sevdiklerimiz için harcamamaya dikkat edelim. Duygusallığımız ve romantikliğimiz artarken, etrafımızdaki insanlarla keyifli ve renkli bir

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yalnız olmayı istemek, sevdiğiniz insanla aranıza set çekmek, duygularınızı çevrenizden gizlemek gibi etkileriniz yüksek olabilir. Platonik ilişkilere ve gizli saklı işlere meyiliniz artabilir

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ilişkilerinizin güçleneceği bir döneme giriş yapıyorsunuz. Katılacağınız davet, organizasyon ve grup çalışmalarından fayda görebilir, işten elde edilen gelirlerinizi artırabilirsiniz

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve kariyer hayatınızda ilişkilerinizin güçleneceği bir döneme giriyorsunuz. Yapacağınız seyahatlerde güçlü ve etkin insanlarla tanışabilirsiniz. Hukuki konularda şanslı bir dönem olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



3 hafta boyunca medya, eğitim, hukuk, seyahat, ticaret alanlarınızda ilişkileriniz çok iyi olacak. Tanımadığınız insanlara vakit ayırmaktan keyif alacaksınız. Bir eğitim fırsatı ön plana çıkabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşinizin veya sevgilinizin para durumuyla ilgili sevindirici haberler kapıda. 3 hafta boyunca bu alanlarda şansınız artabilir. Kredi, faiz, vergi, borç ödeme gibi konular gündeminize oturabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerinizde güzel ve etkili bir dönem başlıyor. Problemleri çözmek adına faydalı bir dönemdesiniz. Sevdiğiniz insana olan düşkünlüğünüz artacak, onu fazlasıyla önemseyeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet hayatınızda ilişkilerinizin güçleneceği bir döneme giriyorsunuz. Sağlığınız iyi olacak yalnız tatlı ve zengin yiyecekler tüketme meyiliniz size kilo aldırabilir. Bu konuda dikkatli olun.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız güzelleşmeye başlıyor. 3 hafta boyunca aktiviteler, hobiler, romantizm, keyifli ortamlar veya çocuklarla geçirilecek güzel zamanlar hayatı dolu dolu yaşamanızı sağlayacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Vaktinizi aile ve ev yaşantınızda harcamak isteyeceksiniz. Dekorasyon, tadilat, tamirat, yer değiştirme gibi konular gündeminizde olacak. Sevdiklerinizi evinizde ağırlamak isteyebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

3 hafta boyunca yakın çevrenizle ilişkileriniz güzelleşmeye başlayacak. Satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, bilgisayar ve bilişim sektörlerinde işiniz varsa olumlu bir dönem içinde olacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para konularında güzelliklerle karşılaşacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. 3 hafta boyunca ticaret konuları artabilir. Bu süreçte güzel eşyalara ve objelere olan tutkunluğunuz artacak

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyalleşmeye başlıyorsunuz. Dış görüntünüzü önemseyecek, kendinizi yenilemek için harekete geçeceksiniz. Alışveriş yapma, gezme ve paylaşım içinde olma ihtiyacınız artacak.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN