Erzurum'da şadırvanlar buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından başlayan Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 30, gündüz saatlerinde ise eksi 20 dereceye düştüğü Erzurum'da süs havuzları ve şadırvanlar buz tuttu. Sibirya'yı andıran görüntülerin ortaya çıktığı Lalapaşa Camii avlusundaki buz tutan şadırvan, fotoğrafçıların akınına uğradı.

Aşırı soğukların etkili olduğu Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 30.2 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 30.2, Kars Harakani Havalimanı ile Erzurum'un Horasan'da 27.9, Kars merkezde 26.4, Erzurum'un Pasinler, Tekman'da 26, Kars'ın Arpaçay, Karakurt, Erzurum'un Köprüköy'de 24, Erzincan'ın Otlukbeli, Kars'ın Susuz, Erzurum Havalimanı'nda 23, Kars'ın Çıldır, Akyaka, Erzurum'un Aşkale, Refahiye'de 22, Ardahan merkez, Kars'ın Selim'de 21, Erzurum'un Yakutiye'de 13, Ağrı'da 11, Muş'ta 10, Iğdır'da 8, Erzincan'da 7 dereceyi buldu.

Kar kalınlıkları ise Palandöken'de 70, Muş merkezde 69, Ağrı merkez, Erzurum'un Konaklı, Kars'ın Sarıkamış'ta 60, Erzincan'ın Ergen'de 40, Erzurum'da 25, Kars ve Ardahan'da 22, Iğdır'da 10, Erzincan'da 2 santim olarak ölçüldü.