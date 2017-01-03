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Türk Kızılayı kan
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Kan bağışı nasıl yapılır? Kan bağış noktaları!

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı açıklamada Kızılay'da kan stoğunun yetersiz olduğunu duyurdu ve vatandaşları kan bağışına davet etti

03 Ocak 2017 Salı, 11:02:13 Güncelleme: 11:20:18

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Twitter'dan #SONDAKİKA etiketiyle yaptığı açıklamalarda, Kızılay'da kan stoklarının yetersiz olduğunu duyurdu ve vatandaşları kan bağışına davet etti. Peki Kızılay'da kan bitti mi? Kızılay kan bağışı nasıl yapılır?

"KAN STOKLARIMIZ YETERSİZ"

Dr. Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı açıklamada "#SON DAKİKA Kan Stoklarımız yetersizdir! Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz, 1 ünite 3 can kurtacak." ifadelerine yer verdi. Açıklamayı gören kullanıcıların telaşlanması üzerine açıklamalarına devam eden Kınık, "Ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeni ile stoklarımızda kırmızı alarm verilmiştir. Malumunuz kan sürekli bir ihtiyaçtır." diye ekledi.

KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar için sağlık problemi yaşanmaması açısından bazı şartlar bulunmaktadır. Kızılay'ın açıklamış olduğu temel şartlar şöyledir;

18-65 Yaş arasında, ağırlığı 50 kg üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan kan merkezine kan vermek için geldiğinde yapılan muayenede sağlığı uygun olduğu tespit edilen ve hemoglobin ölçümü normal olan herkes 3 ay aralıklarla kan bağışında bulunabilir.

KIZILAY KAN BAĞIŞ NOKTALARI

Türkiye'nin tüm şehirlerinde en az 2 sabit merkez ve en az 1 adet de gezici Kızılay Kan Bağış hizmeti bulunmaktadır. Kızılay'ın Kan Ver kampanyası dahilinde hizmet verdiği internet sitesinde bulunan Türkiye haritasından bulunduğunuz şehri seçerek kan bağış noktalarına erişebilirsiniz.

Aynı zamanda Kızılay Kan Bağış Merkezleri'nde kan bağışı yapacak olan vatandaşlara ilk önce bir form veriliyor ve formda yer alan sorular şu şekilde;

* Kendinizi iyi ve sağlıklı hissediyor musunuz?

* Viral hepatit geçirdiniz mi?

* Son 12 ay içinde size; kan transfüzyonu yapıldı mı?

* Son 12 ay içinde; bulaşıcı sarılığı olan biri ile yakın temasınız (örneğin cinsel ilişki) oldu mu?

* HIV (AIDS) testiniz pozitif mi?

Son 3 yıl içinde sıtma (malarya) hastalığı geçirdiniz mi?

* Aşağıda sıralanan ilaçları kullandınız mı?

* Hiç beyin ameliyatı oldunuz mu?

* Son 12 ay içerisinde hangi aşıları oldunuz?

* Şu anda mevcut bir solunum yolu rahatsızlığınız var mı?

* Herhangi bir kalp, akciğer, böbrek hastalığınız; kan hastalığınız, anormal kanamalara eğilim, kanser hastalığınız var mı?

* Son 1 ay içinde her hangi bir tıbbi tedavi gördünüz mü, bununla ilgili ilaç kullandınız mı?

* Son 1 yıl içinde herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi? Özellikle kan kaybının söz konusu olduğu ciddi bir kaza geçirdiniz mi?

* Ağırlığınız 50 kg ve üzerinde mi?

* Yüksek risk içeren aktivitelerin hangilerini yapıyorsunuz?

* Hemoglobin ve hematokrit düzeyleriniz normal mi?

* Vücut ısı miktarınız kontrol edilir.

* Nabız atış sayınız kontrol edilir.

* Kan basıncınız (tansiyon) ölçülür.

* Yaşınız kontrol edilir.

* Ne sıklıkla kan bağışlanabilir?

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