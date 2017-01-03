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Üç papağanıyla Antalya sokaklarında

03 Ocak 2017 Salı, 11:14:36 DHA

Antalya Konyaaltı Caddesi üzerinde omzunda 3 papağanla yürüyen Hüseyin Fevzi Marangoz, görenlerin ilgisini çekti

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    Yaz aylarında Antalya, İzmir, Muğla, İstanbul bölgesindeki otel ve tatil köylerinde animatörlük yapan, aynı zamanda birçok dizide figüran olarak görev alan Fevzi Marangoz, bir hafta sürecek Antalya gezisi planladığını belirtti.

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    Papağanları ile birlikte çalışarak geçimini sağlayan Hüseyin Fevzi Marangoz, papağanların isimlerinin 'Foto', 'Hibrit' ve 'Çaki' olduğunu söyledi. Marangoz, "Çaki yaşlandığı için tüylerini yoluyor. Yakın zamanda tekrar tüylenecek.

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    Hibrit ve Foto ise Çaki'den farklı renkte" dedi. Papağanları ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadığını sözlerine ekleyen Marangoz, "Kesinlikle kimseden para istemiyorum. İsteyenler yem ücreti verebiliyor. Kimseden para talep etmiyorum" dedi. 

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