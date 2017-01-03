Üç papağanıyla Antalya sokaklarında

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Papağanın dışında, maymun, sincap, yılan, iguana gibi birçok hayvanı bulunduğunu aktaran Marangoz, "Diğer hayvanlarıma arkadaşlarım bakıyor. Birkaç gün sonra İstanbul'daki evime döneceğim. Antalya'da papağanlarımla birlikte çok güzel vakit geçirdik. En kısa sürede tekrar geleceğim" dedi.