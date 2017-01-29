Siverek´te iki katlı ilginç bina görenleri şaşırtıyor
04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:35:10 | Güncelleme: 29 Ocak 2017 Pazar, 15:32:52
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, 3 katlı ince bina, görenleri şaşırtıyor
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Şirinkuyu Mahallesi'nde, Selahattin Gül'e ait 3 katlı bina farklı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
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Ön bölümü sokağa, arka bölümü ise boş araziye bakan ince uzun bina, farklılığı ile herkesi şaşırtıyor.
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58 metre kare olduğu öğrenilen üçgen şekildeki arsasına yaptığı 3 katlı binanın her katında 2 oda, tuvalet ve banyo bulunduğu öğrenildi.
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Görenleri şaşırtan binanın sahibi Selahattin Gül, arsasının üçgen şekilde olduğunu belirterek, "58 metre kare arsamıza binayı inşa ettik. Görenler ilk bakışta şaşırıyor ama biz mutluyuz" dedi. DHA
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BU SOKAĞA GİRENLER ŞAŞKINA DÖNÜYOR!
Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi, Hisar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor.
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Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 4 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altı açılarak yayaların kullanımına sunuldu.
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Sokak üzerinde evleri bulunan vatandaşlar ise sokakların açılmasıyla birlikte evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı buldu.
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İlk kez sokaktan geçen vatandaşların dikkatini çeken sokakta oturan bazı vatandaşlar ise verilen hizmet karşısında belediyeye teşekkür etti.
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Binanın içinden geçen sokağı her gün işe giderken kullandığını söyleyen Ömer Taşdelen, "Yukarıda Kadifekale Mahallesi'nde oturuyorum. Bu yolu kendimi bildim bileli kullanıyorum.
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Uzun zamandır buradan geçiyorum. Buranın böyle olmasına alıştık. Bize ilginç gelmiyor. Bu yol bizim işimize yaradı. Burası olmasaydı yolumuzu uzatıp daha aşağıdan gidecektik. Yolum 5 dakika daha fazla uzayacaktı" dedi.
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Doğduğundan beri sokağın geçtiği binanın yanında oturduğunu ifade eden mahalle sakini Ersin Kaplan ise, "35 senedir burada oturuyorum.
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Burası 3 senedir yol olarak kullanılıyor. Mahalle sakini olarak bu sokak bizim hoşumuza gidiyor. Alt mahalleye hemen geçebiliyoruz.
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Önceden burada bahçe gibi bir yer vardı. Burası sonradan yapıldı. Belediyemiz buranın böyle olmasını gayet güzel düşünmüş. Bu yol açılmadan önce aşağıya kadar arsaydı.
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Üstünde bahçe vardı. Bahçenin içinden çok dar bir yol geçiyordu. Sonradan belediye burayı açarak güzel bir merdiven döşedi. Aşağıyı ve yukarıyı birleştirdi" diye konuştu.
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Sevgi ve Aydoğan Apartmanlarının içinden geçen sokak, vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. IHA
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YOLUN ÜZERİNE EV İNŞA ETTİ!
Rize'de eğimli arazi nedeniyle bazen yamaçlarda, bazen de ağaçların üzerinde inşa edilen ilginç yapılara bir yenisi daha eklendi.
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Dağınıksu Mahallesi sakinlerinden Sadri Kopuz, tapulu arazisinden geçen yolun üzerine apartman inşa ettirdi. Mahalleye ulaşım artık 3 katlı apartmanının altından geçen yoldan sağlanıyor.
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Merkeze bağlı Dağınıksu Mahallesi Kopuzlar mevkisinde yaşayan Sadri Kopuz, 3 yıl önce arazisinde ev yapmaya karar verdi. Ancak mahallenin dik arazi yapısı nedeniyle evi inşa edecek uygun alan bulamayan Sadri Kopuz, ilginç bir yola başvurdu.
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Tapulu arazisinden geçen mahalle yolunun üzerine, 4.5 metre yüksekliğinde beton kolonlar diktiren Kopuz, üzerine 3 katlı apartman inşa ettirdi. Yolu kullanan vatandaşlar da araçlarıyla apartmanın altından geçmeye başladı.
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BÜYÜK ARALAR İÇİN YOL KAZILDI
Geçen yıl bir yangın ihbarına gitmek için evin altından geçmek zorunda kalan itfaiye aracının geçişte zorlanması üzerine kolonların arasındaki toprak yol kazıldı, itfaiye araçları gibi yüksek araçların yoldan geçişi için de sorun kalmadı. Rize Belediyesi ekipleri de evin altından geçen mahalle yolunu önceki gün asfaltladı.
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İstanbul'da yaşayan Sadri Kopuz'un akrabası Tevfik Kopuz, mahallede dik arazi şartlarının ev inşası için uygun olmadığını belirterek, "Çevre dağ, tepe. Uygun arazi bulan hemen evi konduruyor. Burada da uygun yer olmayınca Sadri evi yolun üzerine yaptırdı. Yola engel bir tarafı da yok" dedi. DHA
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CEVİZ AĞACINA İKİ KATLI AHŞAP EV YAPTI!
Genellikle Karadeniz yöresinde rastlanan "ağaç ev"leri kendine örnek alan emekli memur Ahmet Seheryıldızı, Malatya'da ceviz ağacının tepesine yaptığı ve "çocukluk hayalim" dediği evde yaşıyor.
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Memleketi Osmaniye olan Seheryıldızı, emekliliğinin ardından, 7 yıl görev yaptığı Malatya'ya yerleşme kararı aldı.
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Akçadağ ilçesinde 3,5 dönümlük bir arsa satın alan Seheryıldızı, çocukken hayalini kurduğu ağaç tepesindeki ahşap evi de bu arazi üzerinde yapmaya karar verdi.
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Bahçede daha önce çıkan bir yangında zarar gören ceviz ağacının 5,5 metre yükseğine iki katlı bağ evi inşa eden Seheryıldızı, beslediği hayvanlarını bırakmamak için elektrik ve suyu olmayan evde 2 yıldır yaşamını sürdürüyor.
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Seheryıldızı, "Malatya'nın havası, suyu, insanları hoşuma gitti. Aslen Osmaniyeli olmama rağmen geldim, buraya yerleştim. Bütçeme uygun Akçadağ'da 3,5 dönüm arazi aldım. Burada tavuk, güvercin, hindi besliyorum. 2-3 köpeğim var." dedi.
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Araziyi aldıktan sonra ağaçlandırdığını ifade eden Seheryıldızı, şöyle konuştu: "Bahçede bir kök ceviz ağacımız vardı. Yandı, hasar gördü. Derin budama yapmak zorunda kaldım. Baktım olmayacak, çocukluğumdan beri hayalimdi ağaç ev yapmak, ev yaptım.
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Kendi çapımda kendi imkanlarımla bölgemizde ilk defa 5,5 metre yüksekliğinde ceviz ağacının tepesine iki katlı ev yaptım. 2 yıldır da burada yaşıyorum. Akçadağ'a, Malatya'ya ben buraya Karadeniz'i taşıdım."
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Seheryıldızı, evi tamamen kendisinin inşa ettiğini ve çok keyif aldığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Memuriyette de zaten marangoz teknisyeniydim. Elektrik yok. Edison öncesi çağlardaki gibi çaka çaka yaptım. 2 yıldır yaz kış burada kalıyorum çünkü hayvanlarım beni bekliyor.
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Ben olmazsam su yok, ekmek yok açlıktan ölürler. Mecburen yaz kış burada kalıyorum. Elektriğim suyum da olsa dünyada benden mutlu kimse olacağını sanmıyorum."
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Evin içine kurduğu soba sayesinde ısınma problemi yaşamadığını anlatan Seheryıldızı, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. 100'e yakın hayvanım var. Akçadağ mezarlığı yakınındaki çeşmeden bidon bidon su getirerek besliyorum bu hayvanları. Doğadaki hayvanlar, kargalar da benim getirdiğim sudan içiyor." dedi.
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Yaptığı evi görenlerin şaşırdığını ifade eden Seheryıldızı, "Özellikle geliyor fotoğraf çekiyorlar. Çok büyük ilgi çekiyor." şeklinde konuştu. AA
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ÖĞRETMEN ÇİFT KENDİLERİ İÇİN SAMANDAN EV YAPTILAR!
Kırşehir’de görsel sanatlar öğretmenliği yapan çift, saman balyaları ve çamurdan natürel ev yaptı.
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Özgür ve Esin Ekinci çifti, doğal bir hayat yaşama hayaliyle bir süre önce Ökse Mahallesi'ndeki bin 250 metrekarelik bahçelerine saman ev yapmaya karar verdi. Bazı bölümler hariç usta çalıştırmayan aile, saman evi, çocuklarıyla çalışarak üç ayda oturulabilir hale getirdi.
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Sağlam olması için sadece su basmanı kısmına beton atılan evin, kiriş ve kolonları tomruk, duvarları da saman balyaları ve çamurdan yapıldı. Kapı ve pencere için eski konak ve evlerdeki kapı ve pencereler kullanıldı.
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Öğretmen çiftin Ankara ve Eskişehir'deki üniversitelerden gelen hocaları da ziyaret ettikleri eve hayran kaldı. Yaklaşık 60 metrekare alan üzerine yapılan saman ev görenlerin de ilgisini çekiyor.
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Sıddık Demir Bilim Sanat Merkezinde görsel sanatlar öğretmeni olan Özgür Ekinci (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim ve heykelle uğraştıkları için hep samanla iç içe olduklarını, doğal bir hayat için her zaman saman ve çamurdan ev yapmayı hayal ettiklerini söyledi.
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Samanın çok sağlıklı ve nemi dengede tutan bir özelliği olduğunu belirten Ekinci, şöyle konuştu:
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"Bahçenin alanı yaklaşık bin 250 metrekare. Ev de 60 metrekare eğimli bir alan üzerine oturtuldu. Daha sonra ilerde sağa sola uzatmalar olacak. Mahalleye ilk geldiğimizde böyle bir ev yapacağımızı kimse beklemiyordu.
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Samanları ilk aldığımda, ‘herhalde hoca mandıra ile uğraşıyor, hayvanları var’ diye düşündüler. Belki çok kişi güldü. Ama benim hayalimde saman ev hep vardı. Bir çok aileye de örnek oldu. Arsa arayıp bu şekilde ev yapmak isteyenleri duydum. Doğa ile uğraşmak isteyen bir çok arkadaşımız oldu. Misafirden, burayı ziyaret etmek isteyenlerden artık iş yapamaz hale geldik."
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SAMAN EVİ 3 AYDA YAPTILAR
Birkaç bölüm hariç saman evin tamamını doğal şekilde yapmaya çalıştıklarını anlatan Ekinci, "Saman evimizi yapmaya başlarken alan eğimli olduğu için su basmanını betondan yaptık. Kirişleri ve taşıyıcı kolonlar tomruktan, duvarlarımızı samanla yaptık.
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Samanların arasına koyduğumuz 5-10’luk demirlerle de sallanmayı engellemeye amaçladık. Üzerine de çamur sıva yaptık. Bu evi yavaş yavaş yapalım istedik ama 3 ayda kocaman bir yer çıkarttık." dedi.
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Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde görsel sanatlar öğretmeni olan Esin Ekinci de amaçlarının başarabildikleri ölçüde çocuklarını doğal ortamda tutmak olduğunu dile getirdi.
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Doğal hayatı sevdirmek adına örnek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Ekinci, "Eşimle ben çocuklarımızı doğada yetiştirmeye karar verdik. Önce onların evlerini saman ve çamurdan yaptık. Yaz boyunca uğraştık. Daha sonra toprakla eğitim başladı. Mart ayından itibaren domates ektiler, patates ekip ürün aldılar." diye konuştu.
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Saman evi çok yumuşak ve değiştirilebilir malzemelerden yaptıklarına işaret eden Ekinci, "Yaşayan bir ev. Canınız sıkıldığı zaman bir yerlerini kırıp eklemeler yapabiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Bizim karakterimize en uygun yapı bu malzemeydi.
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O yüzden saman balyası ve toprağı seçtik. Bakalım göreceğiz, yıllar içinde ne kadar ekleme yapabileceğiz. Hiçbir atık bırakmadan evimiz bizimle birlikte yaşayacak ve yok olacak. Bu, önemli bir şey bence." ifadelerini kullandı.