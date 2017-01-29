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Siverek´te iki katlı ilginç bina görenleri şaşırtıyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:35:10

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, 3 katlı ince bina, görenleri şaşırtıyor

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    Şirinkuyu Mahallesi'nde, Selahattin Gül'e ait 3 katlı bina farklı görüntüsüyle dikkat çekiyor. 

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    Ön bölümü sokağa, arka bölümü ise boş araziye bakan ince uzun bina, farklılığı ile herkesi şaşırtıyor. 

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    58 metre kare olduğu öğrenilen üçgen şekildeki arsasına yaptığı 3 katlı binanın her katında 2 oda, tuvalet ve banyo bulunduğu öğrenildi.

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