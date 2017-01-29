Siverek´te iki katlı ilginç bina görenleri şaşırtıyor

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Samanları ilk aldığımda, ‘herhalde hoca mandıra ile uğraşıyor, hayvanları var’ diye düşündüler. Belki çok kişi güldü. Ama benim hayalimde saman ev hep vardı. Bir çok aileye de örnek oldu. Arsa arayıp bu şekilde ev yapmak isteyenleri duydum. Doğa ile uğraşmak isteyen bir çok arkadaşımız oldu. Misafirden, burayı ziyaret etmek isteyenlerden artık iş yapamaz hale geldik."