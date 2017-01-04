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İstanbul'da sular ne zaman gelecek
YAŞAM

İstanbul'da sular ne zaman gelecek (4 Ocak)

İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili İSKİ resmi web sitesinde açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:42:57 Güncelleme: 11:48:29

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 4 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (4 OCAK 2017)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; 

Arıza Kesinti
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : MEHMET AKİF ERSOY MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.1.2017 - 11:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 14:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalleler : ZAFER MAH,ÇOBANÇEŞME MAH,MERKEZ MAHYENİBOSNA,FEVZİ ÇAKMAK MAH,HÜRRİYET MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 23:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAKIRKÖY
Etkilenen Mahalleler : YEŞİLKÖY MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.1.2017 - 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : GÜVERCİNTEPE MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.1.2017 - 10:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : İKİTELLİ OSB
Açıklama : 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.1.2017 - 11:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler : FETİHTEPE MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.1.2017 - 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler : YILDIZ MAH,CİHANNUMA MAH,ABBASAĞA MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.1.2017 - 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : ORHANGAZİ MAH,KOZA MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 4.1.2017 - 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 14:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : MERCAN MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.1.2017 - 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 14:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler : SUADİYE MAH,BOSTANCI MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.1.2017 - 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler : BOSTANCI MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.1.2017 - 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler : DUMLUPINAR MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.1.2017 - 11:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : ZEKERİYAKÖY MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.1.2017 - 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 14:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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