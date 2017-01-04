İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 4 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (4 OCAK 2017)
SU KESİNTİSİ OLAN YERLER
İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MEHMET AKİF ERSOY MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.1.2017 - 11:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 14:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAHÇELİEVLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZAFER MAH,ÇOBANÇEŞME MAH,MERKEZ MAHYENİBOSNA,FEVZİ ÇAKMAK MAH,HÜRRİYET MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 23:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAKIRKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YEŞİLKÖY MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.1.2017 - 09:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÜVERCİNTEPE MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.1.2017 - 10:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İKİTELLİ OSB
|Açıklama
|:
|600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.1.2017 - 11:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYOĞLU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|FETİHTEPE MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.1.2017 - 11:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEŞİKTAŞ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YILDIZ MAH,CİHANNUMA MAH,ABBASAĞA MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.1.2017 - 09:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ORHANGAZİ MAH,KOZA MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|4.1.2017 - 09:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 14:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MERCAN MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.1.2017 - 09:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 14:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KADIKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SUADİYE MAH,BOSTANCI MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.1.2017 - 09:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KADIKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BOSTANCI MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.1.2017 - 09:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KADIKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|DUMLUPINAR MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.1.2017 - 11:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SARIYER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZEKERİYAKÖY MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.1.2017 - 11:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 04.01.2017 tarihinde saat 14:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER