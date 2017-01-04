2017'nin pes dedirten haberleri

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:14:19 | Güncelleme: 18:04:43
2017'nin ilk günlerinde gündemde en çok yer edinen haberler
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Kaybettiği fotoğraf makinesini kendisine ulaştırmak için fotoğrafı incelenince sosyal medyayı şaşkına çeviren Ayşe Kurucu, bir anda gündeme oturmuştu. 10 yılda 25 ülkeyi dolaşan 60 yaşındaki Ayşe Teyze sırtındaki yağlardan kurtulmak için Samsun'da ameliyat oldu.
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Adana'da trajikomik bir hırsızlık olayı yaşandı. İşyerine hırsızların girdiğini öğrenen dükkan sahibi, hızla olay yerine gelerek kepengi kilitledikten sonra polis çağırarak, hırsızları yakalattı.
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Devrilen şifonyerin altında kalan ikiz kardeşini kurtaran 2 yaşındaki çocuk, sosyal medyada 2017'nin ilk kahramanı oldu. Bir alkış da bizden!
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İzlanda'da 1980'de doğan ilk bebek olan Katrín Guojonsdottir, 37 yıl sonra 2017'nin ilk bebeğini dünyaya getirdi.
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Partinin dozunu biraz fazla kaçıran ve sabah saatlerindeki uçuşuna sarhoş gelen pilot, kalkıştan önce kokpitte sızdı. Uçağa gelen yardımcısı, kaptan pilota kahve ikram etmek yerine polis çağırmayı seçti. Kanada'dan kalkan uçak, Meksika'nın Cancun şehrine gidiyordu.
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'daki sınır kapısını kaçak geçmeye çalışan göçmenler sınırları zorluyor. Afrikalı göçmenlerin, sınırı geçmeye çalışan bir arabanın torpido gözünde ve stepne yuvasında bulunması sınır polislerini bile şaşkına çevirdi.
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Elazığ merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta oturan yaşlı çiftin evine hırsızlık amacıyla balkondan giren şüpheli mahsur kalınca, polis ekipleri tarafından önce kurtarıldı sonra tutuklandı.
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Binlerce farklı para biriminden yaklaşık üç ton parası olan Esat Kaplan, paralarına yer bulamaması nedeniyle aldığı milli piyango biletine ikramiye çıkmamasına seviniyor.
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Finlandiya, ülkede yoksulluk ve işsizliğin önüne geçmek için ilginç bir sosyal deney yapmaya hazırlanıyor. Kuzey Avrupa ülkesi, rastgele seçeceği 2000 işsize ayda 560 euro maaş verecek ve bu kişilerin çalışmayı tercih edip etmeyeceğini gözlemleyecek.
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Denizli'de yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liranın isabet ettiği bileti satın almaktan son anda vazgeçen 23 yaşındaki vatandaş "Şans başkasının yüzüne güldü" dedi.
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Fransa 2017 ile birlikte, 'eve iş getirme' klişesinin önüne geçmek için dev bir adım attı. İşçi sendikalarının baskısıyla çıkan yeni yasayla birlikte, işçilere çalışmadıkları saatlerde e-postalarına bakmama hakkı verildi.
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Milyonda bir görülen müzik kulağına sahip olan otizmli müzisyen Yıldırım Yakar'ın, bir şarkıyı çalabilmesi için notayı bir kere duyması yeterli. Resim alanında da başarılı olan Yakar'ın kara kalem çalışmalarından oluşan tarihi eser çizimleri de birçok kez sergilendi. Yakar, bu özellikleriyle Kanada'da düzenlenen Dünya Otizm Festivali'nde performans alanında ikincilik ödülüne layık görüldü.