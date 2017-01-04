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2017'nin pes dedirten haberleri

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:14:19

2017'nin ilk günlerinde gündemde en çok yer edinen haberler

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    Kaybettiği fotoğraf makinesini kendisine ulaştırmak için fotoğrafı incelenince sosyal medyayı şaşkına çeviren Ayşe Kurucu, bir anda gündeme oturmuştu. 10 yılda 25 ülkeyi dolaşan 60 yaşındaki Ayşe Teyze sırtındaki yağlardan kurtulmak için Samsun'da ameliyat oldu.

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    Adana'da trajikomik bir hırsızlık olayı yaşandı. İşyerine hırsızların girdiğini öğrenen dükkan sahibi, hızla olay yerine gelerek kepengi kilitledikten sonra polis çağırarak, hırsızları yakalattı.

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    Devrilen şifonyerin altında kalan ikiz kardeşini kurtaran 2 yaşındaki çocuk, sosyal medyada 2017'nin ilk kahramanı oldu. Bir alkış da bizden!

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