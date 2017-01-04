Albert Camus kimdir?

Albert Camus, 7 Kasım 1913 tarihinde Cezayir'in Mondovi şehrinde dünyaya gelen, varoşçuluk ve absürdizm akımlarına öncülük eden Fransız yazar ve filozoftur.

Birinci Dünya Savaşı esnasında babasını kaybetti. Annesi Albert Camus'u okutabilmek için evlerde hizmetçilik ve temizlik yaptı. Eğitim hayatını Cezayir Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü'nde 1936 tarihinde tamamlayan Albert Camus, 1934'te Fransız Komünist Partisi'nde katıldı.

Partiye katıldıktan 3 yıl sonra Troçkist'ten suçlandı ve partiden atılmasına karar verildi. 1934'te Simone Hie ile evlense de, eşinin morfin bağımlılığı evliliklerinin kısa sürede bitmesine sebep oldu.

1935'te "İşçinin Tiyatrosu" adlı tiyatroyu kurdu fakat 1939'da kapandı. 1939'da orduda görev almak istedi ancak verem hastalığı orduya katılmasını engelledi.

1940'ta Paris-Soir dergisinde çalışmaya başlayan Albert Camus, Paris-Soir ekibiyle Bordeaux'a gitti ve "Yabancı", "Sisifos Söylencesi" adlı iki kitabını yayınladı.

1942'de Bordeaux'u terk ederek Cezayir2in Oran şehrine gitti.

İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız Direnişi'ne katıldı ve "Combat" adlı direniş gazetesini yayınladı. 1943'te editörlüğe yükselse de, bir süre sonra ticari gazete haline geldi. Durumdan hoşlanmayan Albert Camus, 1949'da verem hastalığının yeniden ortaya çıkmasıyla bir süre dinlenmeye çekidi.

Dinlendiği esnada "Başkaldıran İnsan" kitabını yayınladı ve Fransa'da sol görüşlü kişiler tarafından hoş karşılanmadı.

1955 ve 1956 yıllarında "L'Express" dergisinde bir süre yazdı ve 1957'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanarak adını tarihe yazdı ve önü açıldı.

Albert Camus, 4 Ocak 1960'da Sens yakınlarında bulunan Villeblevin kasabasında bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmiştir.