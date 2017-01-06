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Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:32:23

500 yıllık oyma kutucukların sırrını, nasıl yapıldıklarınız uzmanlar çözemedi. X-Ray cihazları ve üç boyutlu görüntüleme sistemleri bu işin sırrını çözecek mi?

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    Dünyada 135 tane bulunan oyma kutucukların sırrını uzmanlar hala çözülemedi. 1500-1530 yılları arasında Hollanda'da ya da Flandre'de yapıldığı tahmin edilen oyma işçiliği ürünler, uzmanları bile hayrete düşürüyor.

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    Üstün el işçiliğiyle üretilen eserlerin, nasıl bu kadar ayrıntılı ve ince çalışıldığı hala bilinemiyor. Eğimli dairesel ahşap parçalarında bile iç kısımlarda oymacılık olduğu belirlenen eserlerin her ayrıntısının çıplak gözle görülmesi imkansız.

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    Oyma eserlerin sırrını çözmek isteyen uzmanlar, çareyi üç boyutlu analiz sistemlerinde buldu. Mikroskobik boyuttaki ayrıntıların X-Ray cihazlarla görüntülenebileceği düşünülüyor.

    İşte 500 yıllık sırrı içinde taşıyan kutular...

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