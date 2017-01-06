Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

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Üstün el işçiliğiyle üretilen eserlerin, nasıl bu kadar ayrıntılı ve ince çalışıldığı hala bilinemiyor. Eğimli dairesel ahşap parçalarında bile iç kısımlarda oymacılık olduğu belirlenen eserlerin her ayrıntısının çıplak gözle görülmesi imkansız.