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36 saat aralıksız kar yağacak

06 Ocak 2017 Cuma, 03:50:42

-30 dereceleri gören Erzurum ve Ardahan’da kutuplardan daha soğuk günler yaşanıyor. Uzmanlar, “Kuzey Kutbu’nun ısınması, soğuk hava tabakasının güneye kaymasına neden oluyor. Kuzey Kutbu soğumazsa donacağız” dedi

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    Meteoroloji uzmanları, özellikle bölgemizde yaşanan aşırı soğukların nedeninin, Kuzey Kutbu’nun yeterince soğuk olmamasından kaynaklandığını söyledi. 

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    Kuzey Kutbu’nun ısınmasının, bazı bölgelerden soğuk havanın güneye doğru kaymasına neden olduğunu belirten uzmanlar, soğuk hava tabakasının daha da soğuğa neden olacağı görüşünde. 

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    Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi iklim bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Kuzey Kutbu ne kadar ısınırsa, kutbu çevreleyen ve soğuk havayı kutupta tutan hava akımı (polar jetstream) zayıflar. 

 

 

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