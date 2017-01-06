Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (6 Ocak 2017)

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kafanıza buyruk davranma isteğiniz yoğun olacak. Kişisel planlarınız ön plana çıkmaya başlıyor. Bencilliğinizi biraz dizginlemeniz özel ilişkilerinizde işinize yarayabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bilinçaltınızda biriktirdiğiniz sorunlar beklenmedik şekilde ortaya çıkabilir. İçinizi huzursuz eden sorunları bulacaksınız. Yakın çevrenize bu endişelerinizden bahsetmeyebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Anlık duygu iniş çıkışlarınız bu aralar çevrenizdekileri yoruyor. Bugün onların karşına değişik planlarla çıkmalısıız. İş alanlarınızdan biraz uzaklaşmak yararınıza olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İş alanlarınızda duygu değişkenlikleriniz fazla olacak. İlginç davranarak beraber çalıştığınız insanları şaşırtabilirsiniz. İş alanlarınızdaki konulara çözümcül yaklaşacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Az tanıdığınız insanlarla iletişiminizde farklı ve ilginç davranışlar içinde olabilirsiniz. Duygularınız çabuk değişecek ve siz de duygularınıza göre kararlar alacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, beklenmedik para harcamaları oluşabilir. Eşinizin veya partnerinizin parasal durumunda ilginç gelişmeler yaşanabilir veya siz onun para durumuna yüklenebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı işlerinizde şansınız yüksek olacak. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın size karşı her zamankinden farklı davranışları olabilir. Siz de ona karşı değişik davranabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hizmet verdiğiniz konularda kafanıza göre hareket edeceksiniz. Rutin işlerinizi farklı bir şekilde halletmek gününüze anlam katabilir. Gün içinde tansiyon iniş çıkışlarına dikkat edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız bu aralar kalbinizi hızlandırıyor. Farklı olan herkesi çekici bulabilirsiniz. Çocuğunuzla olan ilişkilerinizde her zamankinden farklı davranışlar sergileyebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, çevrenizle kuracağınız ilişkiler güçlü ve tutkulu olacak. Aile hayatınızda değişken bir ruh hali içindesiniz. Ailenize karşı sabırsız ve agresif olmaktan kaçınmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geri planda durmanız gereken işlerde şanslı etkiler altındasınız. İletişim halinde olacağınız kişilere karşı sabırsızlıktan uzak durun. Araba kullanırken çok dikkatli olun.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para işlerinizde kafanıza göre davranma isteğiniz yoğun olacak. Ani harcamalar veya para teklifleri gündeme gelebilir. Gün içinde ruh halinizi çok iyi dengelemelisiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN