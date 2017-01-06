Nostradamus'tan dehşet verici 2017 kehanetleri!

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Bu kanın sıvılaşmadığı birkaç kez olmuş ve bu ne zaman olsa büyük depremler, kolera salgını gerçekleşmiş. Hatta İtalya’da Nazilerin yükselmesi gibi korkunç şeyler bile kanın sıvılaşmadığı sene patlak vermiş.