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YAŞAM

Nostradamus'tan dehşet verici 2017 kehanetleri!

06 Ocak 2017 Cuma, 13:36:29 HABERTURK.COM

Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus'un 2017 kehanetleri, 2017 yılının pek de umut verici olmadığını gösteriyor

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    Nostradamus, 1503-1566 yılları arasında yaşamış, dünyanın en ünlü kahinidir. Büyük Londra Yangını, Hitler’in yükselişi ve 11 Eylül saldırıları gibi trajedileri öngörmüştü. Peki ya 2017?

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    Nostradamus'un isabetli kehanetleri, insanların 2017 yılı konusunda ona yönelmelerine sebep oluyor ki bu da çok doğal. Nostradamus'un 2017 hakkındaki kehanetleri pek iç açıcı değil.

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    Nostradamus 2017’de ABD'de “utanmaz, risk alan ve yüksek sesle konuşan” büyük bir liderin yükseleceğini söylüyor. 

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