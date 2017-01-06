Nostradamus'tan dehşet verici 2017 kehanetleri!

06 Ocak 2017 Cuma, 13:36:29 | Güncelleme: 16:15:59
HABERTURK.COM
Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus'un 2017 kehanetleri, 2017 yılının pek de umut verici olmadığını gösteriyor
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Nostradamus, 1503-1566 yılları arasında yaşamış, dünyanın en ünlü kahinidir. Büyük Londra Yangını, Hitler’in yükselişi ve 11 Eylül saldırıları gibi trajedileri öngörmüştü. Peki ya 2017?
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Nostradamus'un isabetli kehanetleri, insanların 2017 yılı konusunda ona yönelmelerine sebep oluyor ki bu da çok doğal. Nostradamus'un 2017 hakkındaki kehanetleri pek iç açıcı değil.
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Nostradamus 2017’de ABD'de “utanmaz, risk alan ve yüksek sesle konuşan” büyük bir liderin yükseleceğini söylüyor.
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Ayrıca “Anlaşma bozuldu, yüzünü cennete çevirecek, kanlı ağız kanla yüzecek” gibi kehanetleri var. Bunlar önümüzde yıl için pek de umut verici duyulmuyor.
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Nostradamus’un kehanetlerinin yanında Balkanlar’ın dünyaca ünlü kahini Baba Vanga’nın da kehanetleri çok umut verici değil. ABD’nin 44. başkanının siyahi olacağını ve bu ülkenin son başkanı olacağını öngörmüştü.
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ABD için iyi görünmeyen bu durum, Rusya’yla aralarının kötü olduğu ve Çin’le bir ticaret savaşına girmek üzere oldukları şu sıralar ekonomi için soru işaretleri uyandırıyor.
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Her şeyin üzerine, Italya’da Kan Mucizesi diye bilinen tören var. Buna göre 4. yüzyıldan kalma katı bir şekilde korunan Aziz Januarius’un kanının tören sırasında sıvılaşması gerekiyor.
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Bu kanın sıvılaşmadığı birkaç kez olmuş ve bu ne zaman olsa büyük depremler, kolera salgını gerçekleşmiş. Hatta İtalya’da Nazilerin yükselmesi gibi korkunç şeyler bile kanın sıvılaşmadığı sene patlak vermiş.