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Galata Köprüsü kar yağışı balık
YAŞAM

Yoğun kar yağışı altında balık tutma keyfi

Galata Köprüsü'ne oltalarıyla gelen vatandaşlar, gece fırtınayla etkisi artan kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden balık tutmayı sürdürdü

07 Ocak 2017 Cumartesi, 05:02:35 Güncelleme: 05:04:37 AA

İstanbul'da dün akşam başlayan ve gece fırtınayla iyice şiddetlenen kar yağışına rağmen bazı kişiler Eminönü'nde Galata Köprüsü'nden balık tutmaya devam etti.

Kent genelinde dün akşam başlayan kar yağışı gece fırtınayla etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya aldırmayan bazı kişiler ise Galata Köprüsü'nden balık tuttu.

Bir yandan "rastgele" diyerek oltalarını suya bırakan balık tutkunları, diğer yandan teneke içinde ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

"SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Köprüden denize olta atan vatandaşlardan Serdar Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için aşırı soğuk ya da sıcağın fark etmediğini söyledi.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesine karşın balık tutma sevdasından vazgeçmediklerini belirten Demirer, "Çok değişik bir duygu, tarif edilmez yaşanır. Saat 02.00 gibi geldik. Sabaha kadar burada olacağız, sabah buradan ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Keskin ise soğuğu pek hissetmediğini dile getirdi.

Yoğun kar yağışı altında balık tutmanın kendileri için bir aşk ve tutku olduğunu anlatan Keskin, "Üşümeyi hissetmiyoruz. İnsan sevdiğine karşı derler ya hani sadece onu hisseder. Biz de o kadar çok seviyoruz ki sadece bunu hissediyoruz." diye konuştu.

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