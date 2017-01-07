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Burası İstanbul Boğazı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:37:08

1954'te İstanbul Boğazı dondu ve buzlar, Boğaz'ın girişini kapladı

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    23 Şubat 1954 tarihli gazeteler, karın İstanbul’daki hayatı felce uğrattığını yazıyorlardı.

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     Ama ertesin gün olacakları kimse tahmin etmemişti.

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    24 Şubat’ta Romanya’dan Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri’nden koparak gelen buzlar, Boğaz’ın girişini kapladı.

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