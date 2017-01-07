YAŞAM
Burası İstanbul Boğazı
07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:37:08 | Güncelleme: 10:59:13
1954'te İstanbul Boğazı dondu ve buzlar, Boğaz'ın girişini kapladı
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23 Şubat 1954 tarihli gazeteler, karın İstanbul’daki hayatı felce uğrattığını yazıyorlardı.
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Ama ertesin gün olacakları kimse tahmin etmemişti.
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24 Şubat’ta Romanya’dan Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri’nden koparak gelen buzlar, Boğaz’ın girişini kapladı.
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500 metrekarelik alanı kaplayan buz parçaları aynı akşam Boğaz’dan içeri girmeye başladı.
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Önce Tarabya koyu, geceyarısına doğru Kanlıca, Anadolu Hisarı ve Kandilli açıkları buzlarla doldu.
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Boğaz’daki vapur seferleri iptal edildi. Günler geçtikçe buzlar ilerledi; Üsküdar, Haydarpaşa derken Marmara Denizi’ne geçmeye başladı.
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Buzların üstüne çıkmak yasaklandı.
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İstanbul halkı kıyılarda toplandı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Daha cesur olanlar ise buzların üstüne çıktılar, kimileri Türk bayrağı dikti, kimileri de kolkola girerek poz verdi.
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6 Mart’ta havaların ısınmasıyla buzlar erimeye başladı ve İstanbul’un çetin kışından geriye anılar ve fotoğraflar kaldı.
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