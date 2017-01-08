Murat Gürgen: İşten 3 hafta izin alıp Atlas Okyanusu'nu geçtim

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Zaten yelken, dünyaya bambaşka bir açıdan bakmak, bildiğimiz pek çok şeyi unutup farklı yol almak anlamına gelir... Bu yolda en çok ihtiyaç duyduğunuz rüzgâra bağlı olarak “doğru” anlayışınız da değişir, zamanı kavrayışınız da... Her yıl kasım ve aralık aylarında Kanarya Adaları (Las Palmas) - Karayipler (St. Lucia) rotasında düzenlenen bir yarış var.