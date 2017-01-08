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Murat Gürgen: İşten 3 hafta izin alıp Atlas Okyanusu'nu geçtim

08 Ocak 2017 Pazar, 04:20:00

Yelkenli teknelerin Atlas Okyanusu’nu ortalama 3 haftalık seyirle doğudan batıya geçtiği ARC (Atlantic Rally for Cruisers) yarışında, bu yıl Türkiye’yi temsil eden tek ekipte HABERTÜRK muhabiri Murat Gürgen de yer aldı

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    MURAT GÜRGEN/HT PAZAR

    Kısa süre önce yıllık iznimin bir bölümünü kullanıp yelkenliyle Atlas Okyanusu’nu geçtim. Habertürk Gazetesi Ankara bürosunda, Başkent’in yoğun gündeminde çalışmak, adeta nefes almadan koşturmak demektir. Açık denizde balinalar, dalgalar, fırtınalar arasında ve cep telefonu çalmadan alınan 3 haftalık nefes ise hayatı algılayışınızı değiştirebilir. 

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    Zaten yelken, dünyaya bambaşka bir açıdan bakmak, bildiğimiz pek çok şeyi unutup farklı yol almak anlamına gelir... Bu yolda en çok ihtiyaç duyduğunuz rüzgâra bağlı olarak “doğru” anlayışınız da değişir, zamanı kavrayışınız da... Her yıl kasım ve aralık aylarında Kanarya Adaları (Las Palmas) - Karayipler (St. Lucia) rotasında düzenlenen bir yarış var.

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    Adı ARC, yani “Atlantic Rally for Cruisers”; yani yelkenli teknelerin Atlantik yarışı... Doğudan batıya 2 bin 700 deniz mili yani 5 bin kilometre... Yarışa bu yıl 244 yelkenli tekne katıldı. Biz, Gökova Yelken Akademisi bünyesinde oluşturulan 8 kişilik ekibimizle Türkiye’yi temsil eden tek takımdık.

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