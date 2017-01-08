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YAŞAM

Sinemanın unutulmaz komedi ikilileri

08 Ocak 2017 Pazar, 05:35:58

Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in “Çalgı Çengi İkimiz”le karşımıza geldiği şu günlerde biz de sinemanın unutulmaz komedi ikililerini hatırladık. Laurel ile Hardy’ye kadar uzanan listemizde kuşkusuz Zeki Alasya ile Metin Akpınar da var

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    Laurel ve Hardy Komedi ikilisi deyince hâlâ ilk onlar geliyor akla. 1921-1951 arasında 107 filmde oynadılar. Sessiz filmlerle başladıkları kariyerlerinde 23 uzun metrajlı yapıma da imza attılar. Stan Laurel beceriksiz, çocuksu, sulugözlü ve içedönük bir İngilizdi.

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     Boylu poslu Oliver Hardy ise fevri bir Amerikalı... İkisini bir arada gördüğünüzde felaketin yakın olduğunu bilirdiniz. Basit bir olay kısa sürede çok büyük bir tahribata dönüşebilirdi. En iyi filmleri: Sons of the Desert (1933)

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    Bob Hope - Bing Crosby

    İlk kez 1932’de bir sahne gösterisinde bir araya geldiler. 1940’da Crosby’nin şarkıcı, Hope’un ise komedyen olarak çok ünlü olduğu bir dönemde “Road to Singapore” filminde yeniden buluştular. Öykü çok parlak değildi ama film gişede büyük başarı kazandı. 

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