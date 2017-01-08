Sinemanın unutulmaz komedi ikilileri

08 Ocak 2017 Pazar, 05:35:58 | Güncelleme: 06:00:51
Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in “Çalgı Çengi İkimiz”le karşımıza geldiği şu günlerde biz de sinemanın unutulmaz komedi ikililerini hatırladık. Laurel ile Hardy’ye kadar uzanan listemizde kuşkusuz Zeki Alasya ile Metin Akpınar da var
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Laurel ve Hardy Komedi ikilisi deyince hâlâ ilk onlar geliyor akla. 1921-1951 arasında 107 filmde oynadılar. Sessiz filmlerle başladıkları kariyerlerinde 23 uzun metrajlı yapıma da imza attılar. Stan Laurel beceriksiz, çocuksu, sulugözlü ve içedönük bir İngilizdi.
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Boylu poslu Oliver Hardy ise fevri bir Amerikalı... İkisini bir arada gördüğünüzde felaketin yakın olduğunu bilirdiniz. Basit bir olay kısa sürede çok büyük bir tahribata dönüşebilirdi. En iyi filmleri: Sons of the Desert (1933)
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Bob Hope - Bing Crosby
İlk kez 1932’de bir sahne gösterisinde bir araya geldiler. 1940’da Crosby’nin şarkıcı, Hope’un ise komedyen olarak çok ünlü olduğu bir dönemde “Road to Singapore” filminde yeniden buluştular. Öykü çok parlak değildi ama film gişede büyük başarı kazandı.
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Sahne tecrübelerinden kalma şov yetenekleriyle seyircileri çok eğlendirdiler. Daha sonra birlikte “Road to...” ile başlayan 6 film daha çektiler... En iyi filmleri: Road to Morocco (1942)
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Bud Abbott - Lou Costello William
“Bud” Abbott and Lou Costello, 1941- 1956 arasında birlikte 36 film yaptılar. O yılların en sevilen komedi yıldızları arasındaydılar. İşbirlikleri 1935 yılında tiyatro sahnesinde başlamış ve radyoda sürmüştü.
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Radyoda ulaştıkları popülaritenin ardından Hollywood’a transfer oldular. İlk filmlerinde radyo ve sahnedeki komedilerine uygun senaryolarla çalıştılar. Daha sonra ise başta korku olmak üzere türleri ti’ye alan filmlerde oynadılar. En iyi filmleri: Abbot and Costello Meet Frankenstein (1948)
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Jerry Lewis - Dean Martin
Her şey gece kulüplerinde başladı. Martin şarkı söylüyor, Lewis ise komedyenlik yapıyordu. Sahnedeki uyumlarını radyo, televizyon ve sinemada da sürdürdüler. 1949’dan 1956’ya kadar birlikte 16 filmde başrol oynadılar. Ama Martin romantik jönü oynamaktan sıkıldı.
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Haksız değildi. Lewis komedi yeteneklerini sergilerken Martin, sadece ona eşlik ediyordu... Dağılıp kendi yollarına gitseler de hep unutulmayan bir ikili olarak kaldılar. En iyi filmleri: Canciğer Kardeşler Perili Evde (Scared Stiff - 1953)
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Yavru ile Katip
Sicilya kökenli Franco Franchi ve Ciccio Ingrassia, İtalya’da “Franco ve Ciccio” diye anılıyordu. Türkiye’de önce Bıdık ile Düdük, sonra “002 Yavru ile Katip” olarak tanındılar... Abartılı mimikleriyle bilinen ve yüzünün her yanını ayrı oynatan Yavru’yu Erol Günaydın; uzun boylu, sinsi ve sakin Katip’i ise Altan Erbulak seslendirirdi. Her ikisinin de sinema kariyeri yıllarca sürdü. Fellini ve Taviani Kardeşler gibi usta yönetmenlerin filmlerinde dahi oynadılar. En iyi filmleri: Kaos (1984)
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Jack Lemmon - Walter Matthau
İlk kez “The Fortune Cookie”de (1966) bir araya geldiler. “The Odd Couple”da (1968) çok komiktiler ama kariyerlerinin en parlak döneminde çift olmak istemediler. Bunun için biraz yaşlanmayı beklediler ve 90’ların popüler komedi ikilisi oldular.
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Farklı kuşaktan seyircileri yakalamış olmaları şaşırtıcıdır. Lemmon, huysuz, geveze, kaygılı ve hassas adamı; Matthau ise aksi, sessiz, kaygısız ve sert karakterleri canlandırdı. Aralarındaki “şahane uyumsuzluk” dikkat çekicidir. En iyi filmleri: The Odd Couple (1968)
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Zeki Alasya - Metin Akpınar
Tiyatro sahnesinde başlayan işbirliklerini 1970’lerde sinemada sürdürdüler ve efsane bir ikili oldular. Sürekli aynı tipleri canlandırmaktan kaçınıp farklı karakterlere yöneldiler. Bazen arkadaş, bazen rakiptiler.
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1970’li yıllarda Alasya, Akpınar’ın aksine genellikle çocuksu, saf, şirin ve sakar karakterleri canlandırırdı. Aniden öfkelenip kendini kaybeder ve başını belaya sokardı. Buna karşılık, “Hastane” dizisinde Alasya idealist bir doktoru, Akpınar ise üçkağıtçı bir görevliyi canlandırmıştı. En iyi filmleri: Salak Milyoner (1974)
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Richard Pryor - Gene Wilder
1976’da “Silver Streak” için ilk kez bir araya geldiklerinde kimse onların ikili olmasını beklemiyordu. O yıllarda ABD’nin sevilen komedi oyuncuları arasındaydılar. 4 yıl sonra bir araya geldikleri “Stir Crazy”nin gişe başarısı üzerine ikili olarak anılmaya başladılar ve birlikte iki film daha çektiler. Pryor sözel esprileri, Wilder ise slapstick yetenekleriyle güldürdüğü için çok uyumlu bir ikiliydiler. Son filmleri “Another You” oldu. En iyi filmleri: Stir Crazy (1980)
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Dan Aykroyd - John Belushi
Sadece üç filmde oynamalarına rağmen unutulmaz bir ikili olmayı başardılar. ABD’nin en sevilen komedi şovu “Saturday Night Live” ile tanınmışlardı. “Cazcı Kardeşler” onlara büyük bir şöhret getirdi. “Neighbors” (1981) da kaliteli ve ince mizahıyla öne çıkan özel bir filmdi. 1979’da Spielberg’in “1941”inde de oynadıklarını hatırlatalım. Belushi 33 yaşında hayatını kaybetmese kuşkusuz daha çok film çekeceklerdi. En iyi filmleri: Cazcı Kardeşler (1980)
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Simon Pegg - Nick Frost
Edgar Wright’ın yönettiği üç filmde birlikte oynadılar: “Shaun of the Dead” (2001) zombi; “Hot Fuzz” (2007) polis ikilisi; “The World’s End” (2013) ise uzaylı istilası filmleriyle dalga geçiyordu. Filmleri Edgar Wright ile yazan Pegg, genelde gergin, hiperaktif karakterleri canlandırırken Frost’un karakterleri daha değişkendi.
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Zekâ dolu ince bir mizahın ürünü bu üç film, eleştirmenleri mest etti. Setler dışında da arkadaş olan Pegg ve Frost’un işbirliklerinin önümüzdeki yıllarda sürmesini umut ediyoruz. En iyi filmleri: Hot Fuzz (2007