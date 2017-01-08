Sinemanın unutulmaz komedi ikilileri

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Richard Pryor - Gene Wilder

1976’da “Silver Streak” için ilk kez bir araya geldiklerinde kimse onların ikili olmasını beklemiyordu. O yıllarda ABD’nin sevilen komedi oyuncuları arasındaydılar. 4 yıl sonra bir araya geldikleri “Stir Crazy”nin gişe başarısı üzerine ikili olarak anılmaya başladılar ve birlikte iki film daha çektiler. Pryor sözel esprileri, Wilder ise slapstick yetenekleriyle güldürdüğü için çok uyumlu bir ikiliydiler. Son filmleri “Another You” oldu. En iyi filmleri: Stir Crazy (1980)