Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (8 Ocak 2017)

Bugün Merkür, Yay burcunda direkt hareketine başlıyor. İletişimsel olarak bize sorun yaşattığı konular geride kalmaya başlayacak. Fikirlerimiz, projelerimiz ve planlarımız için bugün ve yeni gelen haftayla birlikte rahatlıkla harekete geçebiliriz. Gün içinde Ay boşlukta olacağından tamamlanması gereken işlerimize odaklanalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür’ün düzelmesiyle iş hayatınızda ve iletişimsel alanda büyük bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizi kariyerinize taşıyacak fırsatları daha iyi değerlendirebilirsiniz

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve parasal alanda sıkıntı yaşadığınız konular geride kalmaya başlıyor. Kendi isteklerinize önem verebilirsiniz. Dış ortamlardaki gezintiler sizi rahatlatabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile alanınızda yaşadığınız iletişim aksiliklerini geride bırakıyorsunuz. Bugün vaktinizi daha çok kendinize ayırmak isteyebilir, önemli işleri geri plana atmayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevdiğiniz arkadaşlarınızla beraber vakit geçirmek size iyi gelebilir. İletişiminizde ve özel hayatınızda yaşadığınız aksilikler bugünden itibaren geride kalmaya başlıyor.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız yerlerde kendinizi aktif hissedebilir, önemli işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Sosyal çevrenizde ve parasal alanda yaşadığınız sıkışmalar düzelmeye başlıyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gezmeli, dolaşmalı ve biraz soluklanmalısınız. Değişik yerler ruhunuza iyi gelebilir. Ailenizde, aşkta ve kariyerinizde yaşadığınız iletişimsel sıkıntılar artık geride kalmaya başlıyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz ve aileniz için yapacağınız harcamalar sizi mutlu edebilir. Huzuru sevdiklerinizin yanında bulacaksınız. İletişimsel zorlanmalarınız geride kalıyor. Girişimleriniz için harekete geçin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha çok özel hayatınıza vakit ayıracaksınız. Ortaklaşa parasal işlerinizde ve sosyal ortamlara dayalı girişimlerinizde bir süredir canınızı sıkan konular ortadan kalkmaya başlıyor.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapılması gereken işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Yerinizde durmayacaksınız ama sağlığınızı ihmal etmeyin. Kariyerinizdeki ve özel hayatınızdaki iletişim sorunlarına veda ediyorsunuz

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ssevdiğiniz kişiyle beraber yapılacak önemli planlar sizi rahatlatacak. Seyahat, eğitim ve iş konularında iletişim sorunları yaşadıysanız bugünden sonra rahatlayacaksınız

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızdaki huzur bu aralar aradığınız tek şey. Davranışlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızda ve parasal konularda yaşanan stresler geride kalmaya başlayacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kısa vadeli programlara sıcak bakacaksınız. Bugünden itibaren özel hayatınızla, ailevi konularla ve çevresel meselelerle ilgili iletişim sorunları geride kalmaya başlayacak

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN