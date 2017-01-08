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Türkiye beyaza büründü

08 Ocak 2017 Pazar, 15:21:09

Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu

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    İstanbul'da etkili olan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, Taksim Gümüşsüyu İnönü Caddesi üzerinde kaldırım üzerinden kayak yapan Fransız Kültür Merkezi Müdürü Matthieu Bardiaux, Uludağ'ı aratmayan görüntüler oluşturdu.

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