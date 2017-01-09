Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (9 Ocak 2017)

Haftaya Ay, İkizler burcundayken daha çok iletişim halinde olma isteğiyle başlayabiliriz. Yarın, sıkılganlıklarımız yüksek olabilir. Güç ve hareket gerektiren işlerimizi çarşamba günü halletmeye çalışalım. Perşembe günü saat 14.33’te Yengeç burcunda bir dolunay oluşacak. Ev, aile, vatanımız ve güvenliğimizle ilgili konularda hassas oluşumlara açık olabiliriz. Abartılı davranmaya, sıkıntı yaşadığımız konuların büyümesine açık bir etki altındayız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iletişime dayalı alanlarınız aktif olmaya başlayacak. Gün içinde kafanız dalgın olabilir. Çevrenizle iletişim halinde olabilir ve kısa vadeli planlar içerisine girebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular devreye girecek. Öğleden sonra sosyal ortamlarınızda kafa dalgınlıklarına çok dikkat etmelisiniz. İş ortamlarınızdaki hareketlilik, size güzel getiriler sağlayabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi rahat ifade etmeye başlayacaksınız. Kişisel istekleriniz ön plana çıkacak. Öğleden sonra dalgınlıklara dikkat etmelisiniz. Gün içinde işlerinizde iyi koordine olacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



1-2 gün boyunca her şey biraz ağırlaşabilir. Canınız pek de bir şeyle uğraşmak istemeyecek. Geçmişi anmak isteyebilirsiniz. Bu durum, hızlı bir işiniz varsa sizi yavaşlatabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bulunacağınız sosyal ortamlarda dikkatli adımlar atın. Sevdiklerinizle ortak planlar yapacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Geleceğinize yönelik adımlarınız giderek hızlanıyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, tamamen iş alanlarınıza kanalize olabilirsiniz. Çalışmaktan her zamankinden daha çok mutluluk duyabilirsiniz. Çalışmayanlarsa kalabalık yerlerde olmayı tercih edebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahatler gündeme gelebilir. Az tanıdığınız insanlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Aile hayatınızda fırtınalar estirmeye yatkın bir dönem, biraz daha esnek olmaya çalışın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para konularını konuşmanın ve gözden geçirmenin zamanı geldi. Ortaklaşa para alanlarınıza yönelebilirsiniz. Bugün, aşk hayatınızdaki hareketlilik size yaşam enerjisi verecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınıza odaklanabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın isteklerine göre önceliklerinizi belirleyecek ve beraber planlar yapacaksınız. Kafanıza takılan soruları ona sorabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapmanız gerekenlere odaklanabilirsiniz. Kafanız sistemli çalışacak. Aynı anda birçok işi halletmeye çalışacaksınız. İşiniz ve kişisel istekleriniz, üzerinizde baskı oluşturabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız öne çıkmaya başlayabilir. Çocuğunuz varsa onun hayatı önem kazanmaya başlayacak. Bugün, hayata ve olaylara aşkla ve keyifle bakmayı seveceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınız öne çıkacak. İş alanlarınızın dışında özel hayatınızın detaylarıyla uğraşabilirsiniz. Ruh halinizi güçlendirmeli ve sizin dışınızda gelişen olaylara takılmamalısınız.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN