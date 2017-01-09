YAŞAM
Eskiyen eşyalarınızı atmayın
09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:24:09 | Güncelleme: 10:31:59
İşte eskiyip çöpe attığımız 'şey'lerin yeniden hayat bulduğu o inanılmaz görüntüler...
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Eski buzdolabını bakın nasıl değiştirdi...
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Teneke kutuların kapaklarını atmayıp önce biriktirdi sonra onunla öyle bir şey yaptı ki...
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Eskiyen bavulunuzun aynı zamanda koltuğa dönüşebildiğini söylesek?
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Sandalyeleri duvara astıktan sonra...
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Askılık olarak kullanabilirsiniz!
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Odanın ambiansını değiştirmek adına bu şapkaları lamba kılıfı olarak kullanabilirsiniz.
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Plastik kaşık ve pet şişeleri atmayın çünkü...
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Bunları bir araya getirip...
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Böylesi bir lamba tasarımı elde edebilirsiniz.
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Teneke kutu açacaklarını atmayarak yepyeni eşyalar elde edebilirsiniz.
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Örneğin bu kapakları bir araya getirip...
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Çanta bile yapabilmek mümkün!
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Eskiyen tüplü televizyondan akvaryum...
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Bisiklet tekerinden duvar saati...
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Atacağınız tuvalet kağıdı rulolarını bu şekilde kablolarını saklamak için kullanabilirsiniz.
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CD kutusundan yemek kabı...
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İngiliz anahtarından askılık...
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Eskiyen bilgisayar kasasından posta kutusu...
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Parçaladığınız kredi kartı parçalarıyla...
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Böylesi bir renk cümbüşü elde edebilirsiniz.
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Şişe kapağından mumluk...
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