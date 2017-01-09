Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 09-15 Ocak

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Ya da aşk hayatınıza veya varsa çocuğunuza daha fazla vaktinizi harcamanız gerektiğini farkedebilirsiniz. Hayatınızda bir insan yoksa bu Dolunay karşınıza aşkı getirebilir. Yine bu Perşembe itibarıyla sosyal çevrenizdeki konuşma ve görüşmeleriniz artıyor. Yeni fikirler, heyecanlar geleceğinizi şekillendirebilir. Sosyal ortamlarda fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Ortak parasal konularda, harcamalarınızda bu hafta abartmadan yolunuzda ilerleyin.