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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 09-15 Ocak

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:26:56

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 09-15 Ocak haftası burç yorumunuz...

  • 1
    1 | 36

    Koç Burcu: 

    Haftanıza iletişiminiz yüksek bir şekilde başlayacaksınız sevgili Koç ve yükselen koçlar. Salı günü içsel sıkıntılarınız ve değişiklik arzunuz iş alanlarınızda sizi sıkıştırabilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda kolay tepki vereceksiniz. Kafanızdaki planlar, elinizdekilerle uymayabilir. Hayata daha geniş açıdan bakmalısınız.

  • 2
    2 | 36

    Perşembe gününden sonra girişimleriniz için önemli bir dönem başlıyor sevgili Koçlar. İnsanlarla görüşün, randevularınıza gidin, derinlemesine ve araştırarak, üzerinde kafa patlatarak giriştiğiniz işlerde başarı sizinle olacak. 

  • 3
    3 | 36

    Bir yandan da aile hayatınızda bazı duygusal konularla ilgilenmek bu Dolunay’ın konularından olabilir. Evinize ve güvenliğinize daha fazla dikkatinizi vermelisiniz. Aileniz ve işiniz arasındaki dengeyi iyi sağlamaya çalışın. Bunu yaparken abartılı davranışlardan ve tutulmayacak sözlerden kaçının. Özel ilişkilerinizde de abartıyı fazla kaçırmamaya bu hafta dikkat edin.

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