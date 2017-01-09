Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 09-15 Ocak
09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:26:56 | Güncelleme: 14:36:29
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 09-15 Ocak haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu:
Haftanıza iletişiminiz yüksek bir şekilde başlayacaksınız sevgili Koç ve yükselen koçlar. Salı günü içsel sıkıntılarınız ve değişiklik arzunuz iş alanlarınızda sizi sıkıştırabilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda kolay tepki vereceksiniz. Kafanızdaki planlar, elinizdekilerle uymayabilir. Hayata daha geniş açıdan bakmalısınız.
2
2|36
Perşembe gününden sonra girişimleriniz için önemli bir dönem başlıyor sevgili Koçlar. İnsanlarla görüşün, randevularınıza gidin, derinlemesine ve araştırarak, üzerinde kafa patlatarak giriştiğiniz işlerde başarı sizinle olacak.
3
3|36
Bir yandan da aile hayatınızda bazı duygusal konularla ilgilenmek bu Dolunay’ın konularından olabilir. Evinize ve güvenliğinize daha fazla dikkatinizi vermelisiniz. Aileniz ve işiniz arasındaki dengeyi iyi sağlamaya çalışın. Bunu yaparken abartılı davranışlardan ve tutulmayacak sözlerden kaçının. Özel ilişkilerinizde de abartıyı fazla kaçırmamaya bu hafta dikkat edin.
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4
4|36
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı maddi konular devrede olacak sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. İş ortamlarınızdaki hareketlilik, size güzel getiriler ve geri dönüşler sağlayabilir. Salı günü, para konuları, banka ödemeleri veya vergi konularının üzerine düşebilirsiniz.
5
5|36
Bugün seyahatteyseniz bazı beklenmedik olaylara açık olmalısınız. Yine dış ortamlarda önemli insanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Perşembe günü oluşan Dolunay, sizin yakın çevrenizdeki olayları hızlandırabilir. Bu dolunay’da iletişiminize dikkat etmeli, düşüncelerinizdeki gitgelleri iyi kontrol etmelisiniz.
6
6|36
Yakın çevrenizin, akraba veya kardeşlerinizin hayatındaki olaylar önem kazanabilir. Yine bu Perşembe günü itibarıyla seyahat, yabancılarla yapılacak işler medya alanlarınızda konuşma ve görüşmelerinizi arttırabilirsiniz. Önemli randevular, konuşmalar önem kazanıyor. Seyahat ve eğitim konularının üzerine eğilebilir, öğrenmekten keyif alabilirsiniz. İş hayatınızda abartıdan uzak durarak yolunuzda ilerleyin.
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7
7|36
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı kendinizi rahat ifade edeceksiniz. Kişisel istekleriniz ön planda olacak. Gün içinde işlerinizde iyi koordine olacaksınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Salı günü bir ödeme veya aidat sorun olabilir. Bir arkadaşınız sizden borç isteyebilir ya da siz borç isteyebilirsiniz. Bu da ilişkilerinizde bozulmalara neden olabilir. Beklenmedik olaylara açık olun.
8
8|36
Perşembe günü oluşan Dolunay para konularına dikkat çekiyor. Bu dolunayda elinize bir para geçebilir veya parasal konularda hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Para idaresini bu hafta iyi yapmaya çalışın. Kazançlı durumlar harcamalarınızı hızlandırabilir.
9
9|36
Ayrıca bu Perşembe günü itibarıyla ortak parasal işlerinizde kafanız çözüme yönelik çalışabilir. Bir iki hafta boyunca maddi konulardaki anlaşmalarınıza ve görüşmelerinize odaklanın. Kredi almak, borcunuzu yeniden yapılandırmak, bu alanda önemli konuşmalar içinde olmak önem kazanıyor. İşinize finansal destek sağlayabilir, sponsorluk anlaşmalarında bulunabilirsiniz.
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10
10|36
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı canınız pek de bir şeyle uğraşmak istemeyebilir. Geçmişi anmak, bazı karşılaştırmalar yapmak isteyebilirsiniz. Bu da hızlı bir işiniz varsa sizi yavaşlatabilir ama Çarşamba gününden sonra duygusal tepkileriniz sizi yönlendirebilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler.
11
11|36
Salı günü sevdiğiniz insanla göz önünde olacağınız ortamlarda anlaşmakta zorlanacaksınız. Yine ortaklaşa bir işiniz varsa partnerinizle sürtüşmelerden uzak durun. İş hayatınızı yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Perşembe günü sizin burcunuzda oluşan Dolunay özel hayatınız ve kendi kişisel ihtiyaçlarınız arasında gitgellere sebep olabilir.
12
12|36
Kendinizi ve isteklerinizi göz ardı etmeden, sevdiğiniz insanın hayatına dahil olmanız gerektiğini yaşayacağınız olaylarla görebilirsiniz. Kendinizi ve fiziksel ihtiyaçlarınızı, güvenliğinizi önemsemelisiniz. Yine bu Perşembe itibarıyla sevdiğiniz insanla ve kişisel ilişkilerinizde daha mantıklı davranacağınız ve olaylara çözümsel yaklaşacağınız bir döneme giriyorsunuz. Problemlerinize çözüm üretebilir, anlaşmalar yapabilirsiniz.
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13
13|36
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı bulunacağınız sosyal ortamlarda dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla ortak planlar yapabilir, gelecek planlarınızı hızlandırabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar.
14
14|36
Salı günü devreye giren etkilerle sosyal ortamlarda duyacaklarınızın sizi moralsiz bırakmasına izin vermeyin.. Seyahat işlerinizde, eğitim hayatınızda, yabancılarla atılacak adımlarınızda bazı zorlanmalarınız oluşabilir. Daha az samimi olduğunuz insanlarla birbirinize karşı çok kolay tepkiler verebilirsiniz.
15
15|36
Perşembe günü oluşan Dolunayla birlikte iş hayatınızda bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik streslere hazır olun ama bir yandan da karşınıza gelecek olan değişik fırsatlar yüzünüzü güldürebilir. İş hayatınızda önemli konuşma ve görüşmeler karşınıza gelecek. 2 Hafta boyunca iş hayatınızda kafanız çözüme yönelik çalışabilir. Sağlık kontrollerinizi yaptırmanın tam zamanı. Maddi konularda ilişkilerinizin sizi kandırmasına izin vermeyin, gereksiz fedakarlıklardan uzak durun. İş hayatınızda aşırı abartılı ve iyimserlikle hareket etmeyin.
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16
16|36
Başak Burcu:
Haftanıza iş alanlarınıza kanalize olarak başlayabilirsiniz.. Daha çok çalışmak ve göz önünde olmaktan mutluluk duyacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Salı günü, göz önünde olacağınız yerlerde duygusal olarak sorumluluklarınızla yüzleşebilirsiniz. Özel hayatınızda bazı konularda duygusallığınız yüksek çalışabilir. Bu yüzden sevdiğiniz insanla bazı sürtüşmeler ve zorlanmalar yaşayabilirsiniz.
17
17|36
Perşembe gününden sonra aşk hayatınıza odaklanacaksınız. İlişkilerinizde sevme ve sevilme ihtiyacınız artacak. Sevginizi daha işlevsel ve daha pratik bir şekilde karşı tarafa göstermek isteyeceksiniz. Özellikle çocuğunuzla olan bağlantılarınızda sevginizi göstermekte zorlansanız bile onunla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bir yandan da parti gibi eğlenceli konu ve olayları kolaylıkla organize edecek ve eğlenmesini bileceksiniz.
18
18|36
Yine bu Perşembe oluşan Dolunay, sosyal çevreniz, organizasyonlara veya gruplara dayalı işlerinizde önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde duygusal streslere açık olabilirsiniz. Tüm hafta boyunca paraya dayalı işlerinizde riske kalkışmayın, iyimserliğinizle hareket etmeyin. Özel hayatınızda bu hafta fedakarlıklarınız ve romantizminiz yüksek olabilir.
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19
19|36
Terazi Burcu:
Haftanıza dış ortamlara dayalı işler, seyahat ve eğitim konularınızla başlayabilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Daha az tanıdığınız insanlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bu hafta aile hayatınızda çabuk fırtınalar estirmeye yatkın olacaksınız.
20
20|36
Salı günü değişik yerler ve ortamlarda duygusal olarak fikirlerinizi toparlamak kolay olmayabilir. Ev ve aile hayatınıza kanalize olduğunuz bugünlerde onlarla anlaşmakta kolay görünmüyor. Sevdiğiniz insanla sürtüşmelere dikkat edin. Perşembe günü oluşan Dolunay, kariyerinizde önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Hayattan alacağınız keyif yüksek, çeşitli fırsatlarınız var ve bu fırsatlarla beraber karşınızıa gelen sonuçları çok da iplemeyebilirsiniz.
21
21|36
Yine de aile hayatınız ve kariyeriniz arasındaki dengeyi sağlamaya çalışın. Duygusal güvensizliklerinizle özellikle iş hayatınızda baş etmenin yollarını bulmalısınız. Yine bu Perşembe itibarıyla aile hayatınızda çözüme yönelik konuşmalarınız hızlanıyor. Ev alım, satım, kiralama gibi işleriniz için harekete geçebilirsiniz. İş ve hizmet alanlarınızdaki fedakarlıklarınız ve yardımsever etkileriniz de devrede. Sevdikleriniz için birşeyler yapma arzusu, vereceğiniz sözler sizi zorlayabilir.
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22
22|36
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı ortaklaşa para alanlarınıza yönelebilirsiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Aşk hayatınızdaki hareketlilik size yaşam enerjisi verecek ama alınganlıklara dikkat etmelisiniz. Salı günü ortak parasal işlerinizde kolay demoralize olabilir, bir para işinizi halletmeye çalışabilirsiniz.
23
23|36
Yakın çevrenizde iletişim halinde olacağınız insanlarla bazı sorunlar oluşabilir. Otorite figürleriyle anlaşmazlıklara birkaç gün boyunca dikkat edin. Perşembe günü oluşan Dolunay, programınıza bir iş seyahati ekleyebilir. Seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, medya, hukuk, ticaret konularında duygusal kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. İşlerinizin karşılığını göreceğiniz bir zaman dilimi.
24
24|36
Yine de düşüncelerinizdeki gitgeller bu dolunayda yüksek olabilir. Yine bu Perşembe itibarıyla iletişime yönelik işleriniz hızlanmaya başlayacak. Kendinizi ifade etmekten mutluluk duyacak, yakın çevre işlerinizde çözüme yönelik hareket edeceksiniz. Öğrenmekten mutluluk duyacağınız bir dönem. Konuştuğunuz veya öğrenmeye istekli olduğunuz konularda abartıdan kaçınmaya çalışın.
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25
25|36
Yay Burcu:
Bu haftabaşı özel hayatınıza odaklanabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın isteklerine ve hayatına göre önceliklerinizi belirleyecek ve beraber esnek ve farklı planlar yapacaksınız sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Salı günü, başkalarıyla olan ilişkilerinizde sorumluluklarınız hoşunuza gitmeyebilir.
26
26|36
Sevdiğiniz insana veya çocuğunuza karşı duygularınız yüksek olacak ama çok kolay tepkiler verebilirsiniz. Riskli yatırımlardan bu hafta uzak durmalısınız. Perşembe günü oluşan Dolunay ortak parasal işlerinizi hızlandırabilir. Ödemeler, banka işlemleri, altına girilecek bir borç bu dönemde sizi hassas kılacak sevgili yaylar.
27
27|36
Para alacak verecek dengesini iyi oturtmaya çalışın. Yine bu tarih itibarıyla parasal konularda kafanız çözüme yönelik çalışacak. Ticari becerilerinizi arttırabilirsiniz. Bu alanda konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Hayati adımlarınızda, ailevi konularda, yapmanız gereken konu ve olaylarda yardımsever, çevrenizdekileri düşünen tavırlarla hareket edeceksiniz. Sosyal ortamlardaki tavırlarınızı lütfen abartmadan yolunuzda ilerleyin.
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28
28|36
Oğlak Burcu:
Bu haftabaşı daha fazla yapmanız gerekenlere odaklanabilirsiniz. Kafanız iş konularında sistemli çalışacak ve aynı anda bir çok işi halletmeye çalışacaksınız sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. İş ve kişisel istekleriniz üzerinizde baskı oluşturabilir. Yapmanız gereken sorumluluklarınızla uğraşmak Salı günü sizi zorlayacak. Aile büyüklerinizle anlaşmak size işkence gibi gelebilir. Bir aile büyüğünüzle ilişkinizi bozabilirsiniz. Olayları çok büyütmeyin.
29
29|36
Perşembe günü oluşan Dolunay özel ilişkilerinizle, evliliğinizle ilgili duygusal kararları karşınıza getirebilir. Özel hayatınızda veya partnerinizin hayatında önemli sonuçlara ve kararlara ulaşabilirsiniz. Ortaklı bir işiniz varsa ortağınızın hayatındaki gelişmelerde sizi ilgilendirecek.
30
30|36
Yine bu tarih itibarıyla kendinizi daha etkin ve rahat ifade edeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Artık plan ve projeleriniz için harekete geçebilir, kendi hayatınızdan daha fazla bahsedebilirsiniz. Bu hafta iletişimsel işlerinizde ilişkileriniz fedakarlıklarla dolu olabilir. İş alanlarınızda aşırı iyimserlikten kaçının.
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31
31|36
Kova Burcu:
Bu hafta aşk hayatınız öne çıkmaya başlayabilir. Çocuğunuz varsa onun hayatı önem kazanmaya başlayacak. Hayata ve olaylara aşkla ve keyifle bakmayı seveceksiniz. Biraz kabuğunuzdan çıkmanız size iyi gelebilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar.
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32|36
Verdiğiniz sözler ve sorumluluklarınız Salı günü sizi bunaltabilir. Yakın çevrenizde buluna insanlarla bir takım sürtüşmeler ve anlaşmazlıklara dikkat edin. Aranızdaki ilişki kolay bozulabilir. Perşembe günü oluşan Dolunayda iş, hizmet alanlarınızda önemli sonuçlar alabilirsiniz. Dikkatli ve temkinle ilerlemek durumunda olacağınız bu dönem iş hayatınızda karşılaşacağınız bir olay sizi hassas kılabilir.
33
33|36
Yine de her yönden korunuyorsunuz. Bir seyahat, eğitim veya iş fırsatı sizi çok mutlu edecek. İyimserliğinizi kontrol ederek yolunuzda ilerleyin. Güzel olan herşeye bu hafta para harcamak isteyebilirsiniz. Başkalarına yardım etmek önem kazanıyor. Ayrıca bu Perşembe itibarıyla önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmayın, arkanızdan iş çevrilebilir. Elbette önemli girişimlerden de uzak durmalısınız.
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34
34|36
Balık Burcu:
Bu hafta ev ve aile hayatınız öne çıkmaya başlayacak. İş alanlarınızın dışında kendi özel hayatınızın detaylarıyla daha fazla uğraşabilirsiniz. Ruh halinizi güçlendirmeli ve sizin dışınızda gelişen olayları çok fazla kafanıza takmamalısınız sevgili Balık ve yükselen Balıklar.
35
35|36
Salı günü bazı davranışlarınız toplum içinde sizi zorlayabilir. Parasal konular çok çabuk tepki vermenize neden olacak. İş hayatınızda önemli işlerinizi Salı günü halletmeye çalışın. Perşembe günü gerçekleşen Dolunay aşk hayatınızı hareketlendirecek. Sosyal çevrenizden göreceğiniz fayda ve yararı bu dolunayda yeni bir insanla tanışmaktan yana görebilirsiniz.
36
36|36
Ya da aşk hayatınıza veya varsa çocuğunuza daha fazla vaktinizi harcamanız gerektiğini farkedebilirsiniz. Hayatınızda bir insan yoksa bu Dolunay karşınıza aşkı getirebilir. Yine bu Perşembe itibarıyla sosyal çevrenizdeki konuşma ve görüşmeleriniz artıyor. Yeni fikirler, heyecanlar geleceğinizi şekillendirebilir. Sosyal ortamlarda fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Ortak parasal konularda, harcamalarınızda bu hafta abartmadan yolunuzda ilerleyin.