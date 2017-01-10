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Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar

10 Ocak 2017 Salı, 12:29:59 HABERTURK.COM

Eski fotoğraflara bakıp, eskileri hatırlamaktan mutlu olanlardansanız, biraz mutluluk depolamaya ne dersiniz? Dedesinden bir köpek yavrusu hediye alan küçük çocuktan, fotoğraf çektirirken utanan çifte, işte mutluluk verici birkaç tarihi fotoğraf...

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    Mutluluktan birkaç saniye öncesi, 1955

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    Fotoğrafları çekilirken gülmemeye çalışan bir çift, 1890'lar

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    Köpeğinin su içmesine yardım eden ufaklık

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