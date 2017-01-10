Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar

10 Ocak 2017 Salı, 12:29:59 | Güncelleme: 13:48:46
HABERTURK.COM
Eski fotoğraflara bakıp, eskileri hatırlamaktan mutlu olanlardansanız, biraz mutluluk depolamaya ne dersiniz? Dedesinden bir köpek yavrusu hediye alan küçük çocuktan, fotoğraf çektirirken utanan çifte, işte mutluluk verici birkaç tarihi fotoğraf...
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Mutluluktan birkaç saniye öncesi, 1955
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Fotoğrafları çekilirken gülmemeye çalışan bir çift, 1890'lar
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Köpeğinin su içmesine yardım eden ufaklık
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Savaşta bir asker, annesiz kalmış yavru bir kediyi beslerken
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İkinci Dünya Savaşı sıralarında Avusturyalı çocuk yeni bir çift ayakkabıya kavuştuğunda
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Köpeğine şarkı çalan minik kız çocuğu
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Süt içmek için sırasını bekleyen siyah kedi, 1954
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Kulaklık sayesinde ilk kez kulakları işiten Harold Whittles adlı çocuk, 1974
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Hayvanlar tedavi sırasında terapi amaçlı olarak kullanılırken, 1956
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Mutlu bir kız çocuğu kedisiyle birlikte poz verirken, 1959
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Rus askerleriyle beraber uyuyan yavru köpek
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Bir otel çalışanı, sokaktaki yavru köpekle konuşurken, 1938 Londra
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Küçük kız ve kurbağası, evcil hayvan panayırındayken, 1936
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Küçük bir kız penguenlerle el ele hayvanat bahçesinde dolaşırken, 1937 Londra
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Christina Goldsmith, yavru bir köpeği öperken, 1950
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Star Wars'un Prenses Leia'sı Carrie Fisher, annesi Debbie Raynols'ı sahne arkasında izlerken, 1963
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Yatağını en iyi arkadaşıyla paylaşan çocuk
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Saipan Savaşı sırasında muzunu keçi yavrusuyla paylaşan bir asker, 1944
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Küçük bir kız telefonda konuşuyormuş gibi yaparken, 1958 Japonya
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Postacı Christmas öncesi hediyeleri ve mektupları sahiplerine ulaştırmaya çalışırken, 1929
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Genç bir kadın üniformalı bir Amerikan askerini tren istasyonunda öperken, 1945
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Küçük Parisli bir çocuk elinde ekmekle evine koştururken, 1952
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Gözleri görmeyen bir kadın, köpeğinin gözetiminde havuzda yüzerken, 1966
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Çocuklarla dans eden rahibe, 1964
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Sevgililer Günü'nde Amerikan askerine minik bir öpücük veren Fransız Kız, 1945
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Şampiyon köpek, küçük sahibi Dorothy Horder tarafından Crufts Köpek Gösterisi sırasında seviliyor, 1935 Londra
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Lunaparkta eğlenen kadınlar, 1958
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Genç erkekler Marilyn Monroe'yu plajda gökyüzüne fırlatırken, 1948
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Sokak müzisyeni ve küçük kız
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Yavru ayı, bir kap dolusu bal yerken, 1950
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Savaştan evine dönen bir asker, 1940'lar
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Kozmetik firması çalışanı, rujların zararsız olduğunu kanıtlamaya çalışırken, 1960
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Savaşta sağlık görevlisi yavru kuşları beslerken
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Fransız çocuk kendisini Hindistanlı askerlere tanıtırken, 1914
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Çocukluğun tadını çıkaran minik çocuklar
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Kraliçe Elizabeth, köpekleriyle kraliyet at gösterisini izlerken, 1973
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Amerikan askeri, evcil hayvanı kanguruyu eğitirken, 1942
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Bisiklet yarışçısı Wally Kilminster, köpeğiyle köpük banyosu yaparken, 1934
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Rahibeler Pasifik Okyanusu'nda eğlenirken, 1960
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Hector Morgan, savaştan evine döndüğünde, 1945
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Genç asker küçük bir domuzu kucaklarken, İkinci Dünya Savaşı sıraları Londra
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Farklı mezheplere sahip karı kocanın mezar taşları, 1888 Hollanda. Farklı mezheplere sahip olduklarından aynı mezarlığa gömülmelerine izin verilmeyince, onlar da birlikte olmanın çaresini mezar taşlarında bulmuşlar. Mezar taşlarından uzanan eller birbirini tutuyor.
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Sirkte doğan bebeğin arabasını fil iterken, 1958
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New York City'de 143 yılında Ice Bucket Challenge yapan genç kadınlar
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Genç bir kadın köpeğiyle beraber ip atlarken, 1940'lar