YAŞAM
Amerika'daki ilginç restorant Heart Attack Grill
10 Ocak 2017 Salı, 17:29:50
| Güncelleme: 11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:36:38
Amerika Birleşik Devletleri'nin casinolarıyla meşhur kenti Las Vegas'ta bulunan Heart Attack Grill adlı restoranda akla hayale gelmeyen uygulamalar var, bunlardan bir tanesi de garsonlardan dayak yeme ihtimalinizin olması
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde bulunan ve casinolarıyla ünlü Las Vegas kentinde hastane konseptli ilginç bir fast food restoranı Heart Attack Grill.
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Heart Attack Grill adlı restoranın Türkçe karşılığı Kalp Krizi Izgarası anlamına geliyor.
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Hastanedeki hemşire kıyafetinin biraz daha farklı versiyonu bir üstle sizi karşılayan garsonlar var.
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2005 yılında kurulan fast food restoran da daha önce yemek yiyip kalp krizi geçiren bile olmuş. Restoran da bir şey olmamış ancak davalık olup mahkemeyle uğraşmışlar.
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Kalp krizi geçirmelerinin sebebi ise yemeklerin çok yüksek kalorili olması.
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Restoran da girdiğinizde sizi hemşire kıyafetli bir garson karşılıyor ve size hastanelerde yatan hastaların ameliyata girmeden önce giydirdikleri kıyafeti giymenizi istiyorlar.
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Boy boy hamburger çeşitlerinin yanı sıra tek burgerde 9983 kalori ile rekoru da ellerinde tutuyor, "Kalp Krizi Izgarası" denmesinin sebebi bu olsa gerek.
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Ayrıca 350 IBS yani 160 kilo ve üzeriyseniz burada istediğiniz burger menüsünden ve istediğiniz kadar bedava yiyebiliyorsunuz.
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En küçük boydan 10 katlı olana kadar çeşit çeşit hamburgerlere rastlayabilirsiniz, tabi bunları yemek her babayiğidin harcı değil.
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Restoranın tavanında siteteskop, ilaç kutuları gibi dekorlar mevcut ve herkes hemşire kıyafetli garsonlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.
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Gelelim restoranın ilginç yanına. Her yerde bu uyarıdan var "burgerini bitir!"
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Yemeğinizi tabağınızda bırakmadan önce bir kez daha düşünün!
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Çünkü yemek artığı bırakırsanız garsonlar sizi, ellerindeki kesme tahtasına benzer bir şeyle dövüyor.
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İşte yemek artığı bırakırsanız dayak yiyeceğiniz tahta.
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Eylence olsun ya da gösteriş amaçlı falan diye hiç düşünmeyin, garsonlar bayağı dövüyorar.
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Dayak atmak için özel bir alan bile var.
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Eğer yemek artığı bıraktıysanız dayak yemeden çıkmanız mümkün değil.
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Çalışanların arasında en çok sevilen ve dikkat çekeni ise cüce garson.
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Burada da yemeğini bitirmediği için dayak yiyen bir müşterinin acılı anı yansıyor objektiflere.
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Yolunuz düşerse tabağınızdaki yemeği kesinlikle bitirmenizi öneririz.
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Fiyatlarıda ABD şartlarına göre uygun, örneğin tek kişilik bir single menü 15 dolar ve çok da doyurucu olduğu söyleniyor.
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