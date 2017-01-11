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Amerika'daki ilginç restorant Heart Attack Grill

10 Ocak 2017 Salı, 17:29:50

Amerika Birleşik Devletleri'nin casinolarıyla meşhur kenti Las Vegas'ta bulunan Heart Attack Grill adlı restoranda akla hayale gelmeyen uygulamalar var, bunlardan bir tanesi de garsonlardan dayak yeme ihtimalinizin olması

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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde bulunan ve casinolarıyla ünlü Las Vegas kentinde hastane konseptli ilginç bir fast food restoranı Heart Attack Grill.

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    Heart Attack Grill adlı restoranın Türkçe karşılığı Kalp Krizi Izgarası anlamına geliyor.

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    Hastanedeki hemşire kıyafetinin biraz daha farklı versiyonu bir üstle sizi karşılayan garsonlar var. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 dakika önce
    bunun ıcın dusunup beynımı yormam bıle
  • Misafir 7 dakika önce
    dayaktan sonra yemek için ücret ödenmiyor olsa gerek?
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