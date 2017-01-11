Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (11 Ocak 2017)

Bugün ve yarın Ay, Yengeç burcunda dolaşacak. Sigara ve içkiden kaçınmalıyız. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Şeker hastaları bu 2 güne çok dikkat etmeliler. Bu günlerde yapraklarından faydalandığımız bitkileri ekmek ve yemek bize maksimum faydayı sağlayacaktır.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile hayatınızın detayları ve konuları ön planda olacak. Bu sıralar fazlasıyla göz önünde olduğunuz için aile hayatınızda yeni düzenlemeler yapmanız gerekebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, dış ortamlara dayalı işlerinizde kendinizi ortaya koyacaksınız. Uzaktaki akrabalarınızdan bazı haberler alabilirsiniz. Parasal konularda bazı içsel stresleriniz oluşabilir

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dikkatiniz daha çok ortaklaşa para alanlarınızda olabilir. Sevdiğiniz insanlar için yapacağınız harcamalar artabilir. Güzel hayallerden ve olumlu düşüncelerden vazgeçmeyin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kendi istek ve beklentilerinize göre bir gün geçirebilirsiniz. Özel yaşantınızdaki güçlü etkiler sizi ve hayatınızı da etkiliyor. İş alanlarınızdaki baskıları kafanıza çok takmamalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda gücünüzü iyi kullanıyorsunuz. Önemli işleriniz varsa canınız çok fazla uğraşmak istemeyebilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla tartışmadan anlaşmaya bakın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla ve sosyal çevre ortamlarınızda vaktinizi harcayabilirsiniz. Aşk ve eğlence hayatınızda etkili bir şekilde hareket edeceksiniz. İş hayatınızda biraz yavaşlamaya çalışın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle beraber hareket etmek bu aralar sizin için önemli. Bugün daha çok dış ortamlarda ve kalabalık yerlerde bulunacaksınız. Eğlenceye daha çok vakit harcamaya çalışın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı konularda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. İnsanları ve çevrenizi etkilemeniz çok kolay olacak. Değişik kişilerle değişik ortamlarda bulunmak size iyi gelecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Ortaklaşa para konularınız gündemde olacak. İletişim halinde olacağınız yakın çevrenizle kısa vadeli planlar devreye girebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi etkili gücünüzü gün boyunca rahatça kullanabilirsiniz. Özel yaşantınızdaki insanın isteklerine göre hareket edebilirsiniz. Bugün, parasal harcamalarınız hızlanacak

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapılması gereken işlerinize odaklanabilirsiniz. Yalnız kalma isteğiniz veya kafanızı dinleme arzunuz yüksek olacak. Hayatınızı ilgilendirecek konularda hızlı hareket edeceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk ve eğlence hayatınıza daha çok vakit ayırarak, sosyal ortamlarda daha fazla bulunarak kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızdan destek göreceksiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN