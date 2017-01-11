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YAŞAM

Kurumuş ağaçtan sanat eseri yarattı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:34:21

Evinin önündeki kurumuş ağacı tamamen kesmek yerine ondan bir sanat eseri yarattı!

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