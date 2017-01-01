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Odundan sanat eserine!

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:34:21

Bir Youtube kullanıcı sıradışı bir evlilik teklifi yapmak için yaratıcılığını konuşturdu

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    BU TEKLİFE KİMSE HAYIR DİYEMEZ!

    Evlenme teklifi için farklı bir şeyler yapmayı planlayan adam Youtube sayfasında adım adım planlarını paylaştı.

  • 2 Odundan sanat eserine!
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  • 3 Odundan sanat eserine!
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  • 4 Odundan sanat eserine!
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  • 5 Odundan sanat eserine!
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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