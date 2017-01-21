11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:34:21 | Güncelleme: 21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:31:53
Reddit kullanıcısı joetemus da sıradışı bir evlilik yapmak için yaratıcılığını konuşturdu
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Her evlilik böyle mi sonuçlanır, bilinmez. Ama bilinen bir şey var ki o da evlilik tekliflerinin her geçen gün daha yaratıcı olması gerektiği. Her ne kadar kadınlar bu noktada büyük beklentiler içerisinde olmadıklarını belirtseler de…
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Reddit kullanıcısı joetemus da sıradışı bir evlilik yapmak için yaratıcılığını konuşturdu. Olağanüstü bir işçilik ortaya koyarak yaptığı harika bir yüzük kutusunun fotoğrafları internette büyük ilgi gördü.
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BU TEKLİFE KİMSE HAYIR DİYEMEZ!
Evlenme teklifi için farklı bir şeyler yapmayı planlayan adam Youtube sayfasında adım adım planlarını paylaştı.
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Bir adam evinin önünde bulunan kurumuş ağacı kökten kesmek yerine onu farklı bir şekilde değerlendirebileceğini düşündü ve harekete geçti.
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Elektrikli testereyle ağaca şekil veren adamın sonunda ne yaptığına inanamayacaksınız...
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ANNEYE UNUTULMAZ HEDİYE!
Annesine kalıcı bir hediye vermek isteyen gencin aklına enteresan bir fikir geldi ve kaya parçasından, annesinin heykelini yaptı.
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HİÇBİR TEKNOLOJİK ALET KULLANMADI!
Hiç bir teknolojik alet kullanmadı! İşi bittiğinde ortaya çıkana inanamayacaksınız.