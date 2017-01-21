21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Reddit kullanıcısından sıra dışı evlilik teklifi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:34:21

Reddit kullanıcısı joetemus da sıradışı bir evlilik yapmak için yaratıcılığını konuşturdu

  • 1
    1 | 126

    Her evlilik böyle mi sonuçlanır, bilinmez. Ama bilinen bir şey var ki o da evlilik tekliflerinin her geçen gün daha yaratıcı olması gerektiği. Her ne kadar kadınlar bu noktada büyük beklentiler içerisinde olmadıklarını belirtseler de…

  • 2
    2 | 126

    Reddit kullanıcısı joetemus da sıradışı bir evlilik yapmak için yaratıcılığını konuşturdu. Olağanüstü bir işçilik ortaya koyarak yaptığı harika bir yüzük kutusunun fotoğrafları internette büyük ilgi gördü. 

  • 3
    3 | 126

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 11 Ocak 2017 Çarşamba 13:16
    bitirmedi mi ne yaptı halen devem mı ediyor bitmedi mi?
  • Misafir 11 Ocak 2017 Çarşamba 10:42
    harika
Kalan karakter : 300