Üsküdar'da olayın yaşandığı noktaya büyük bir kedi evi getirildi!

Üsküdar'da yaşanan olayda, soğuk havalarda sokakta yaşayan kedilere yardım etmek isteyen genç, mahallede yaşayan iki kişinin sert tepkisi ile karşı karşıya kaldı. Videoda, yaşanan gerilimin git gide büyüdüğü, kedilere yardım etmek isteyen gence yapılan saldırı teşebbüsü ile de videonun sona erdiği görülüyor.
Kediler için konulan kutuya tepki gösteren ikiliye, sosyal medyada videoyu izleyen kullanıcıların yorumları oldukça sert oldu.
Yaşanan olay sonrasında Üsküdar Belediyesi konuya duyarsız kalmadı. Gece saatlerinde belediye görevlileri tarafından olayın yaşandığı noktaya, kedilerin barınabileceği büyük bir kulübe getirildi.
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