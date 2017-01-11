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İç çamaşırı giyerken yapılan 10 hata

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:40:15

Acaba iç çamaşırınızı doğru mu giyiyorsunuz? İşte hemen herkesin iç çamaşırıyla ilgili düştüğü 10 hata!

  • 1
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    Bol sutyen

    Kadınların yüzde 50'si sutyenlerinin tam olarak oturmadığından şikayetçidir. Bunun çözümü göğüs boyutunuzu tam olarak ölçmenizdir. Doğru beden sutyen kullandığınızda hiçbir bolluk olmaması gerekir.

  • 2
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    En sıkı sutyen

    Yapılan en büyük hatalardan biri sutyeni aldığınızdan itibaren en sıkı yerinde kullanmaktır. Bu sebeple sutyeniniz esnekliğini kaybeder. Bunu önlemek için sutyen alırken en uçtaki çengeli deneyip, o çengelde bedeninize uyan sutyen alın. Kullanmaya başladıktan sonra da ayda bir daha içerideki çengelleri kullanmaya başlayın. 

  • 3
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    Sutyenleri istiflemek

    Başka bir yaygın yanlış da sutyenleri gereğinden fazla elinizde tutmanız. Birçok kadın hem sayıca az sutyene sahip olur, hem de bunları yıllarca kullanabilmeyi ister. Sutyenler genelde ortalama sekiz aydan sonra deforme olur, ilk alındığı andaki performansı sergilemez. Bu süre sonunda sutyeninizle vedalaşma vaktiniz gelmiştir.

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