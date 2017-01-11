İç çamaşırı giyerken yapılan 10 hata

2 | 10

En sıkı sutyen

Yapılan en büyük hatalardan biri sutyeni aldığınızdan itibaren en sıkı yerinde kullanmaktır. Bu sebeple sutyeniniz esnekliğini kaybeder. Bunu önlemek için sutyen alırken en uçtaki çengeli deneyip, o çengelde bedeninize uyan sutyen alın. Kullanmaya başladıktan sonra da ayda bir daha içerideki çengelleri kullanmaya başlayın.