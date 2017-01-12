Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (12 Ocak 2017)

Bugün saat 14.33’te Yengeç burcunda bir dolunay oluşacak. Ev, aile, vatanımız ve güvenliğimizle ilgili konularda hassas oluşumlara açık olabiliriz. Bu gece devreye giren Venüs-Neptün kavuşumuyla toplumsal konularda sorunlu bir dolunay geçirebiliriz. Dolandırıcılığa dikkat edelim. İş konuşmak ve görüşmeler yapmak için uygun bir 2 haftalık döneme giriyoruz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dolunayda, aile hayatınızdaki duygusal konularla ilgileneceksiniz. Evinize ve güvenliğinize daha fazla dikkat edin. Aileniz ve işiniz arasındaki dengeyi iyi sağlamaya çalışın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki olaylar hızlanabilir. İletişiminize dikkat etmeli, düşüncelerinizdeki gitgelleri iyi kontrol etmelisiniz. Yakın çevrenizin hayatındaki olaylar önem kazanabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dolunayda elinize para geçebilir veya parasal konularda hassaslık yaşayabilirsiniz. Para idaresini iyi yapmaya çalışın. Kazançlı durumlar harcamalarınızı hızlandırabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Dolunay özel hayatınız ve kişisel ihtiyaçlarınız arasında kalmanıza sebep olabilir. Güvenliğinizi ve sağlığınızı önemsemelisiniz. Bu süreçte hayati kararlar devrede olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir olayın içyüzüyle karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik streslere hazır olun. Bir yandan da değişik fırsatlar yüzünüzü güldürebilir. İş hayatınızda önemli bir konuşma gündeme gelecek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gruplara dayalı işlerinizde önemli sonuçlar elde edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde duygusal streslere açık olabilirsiniz. Para işlerinizde riske girmekten kaçının.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde önemli sonuçlar karşınıza gelebilir. Aile hayatınız ve kariyeriniz arasındaki dengeyi sağlayın. İş hayatınızda duygusal güvensizliklerinizle baş etmenin yollarını bulun.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, yabancılarla yapılacak işler, medya, hukuk ve ticaret konularında duygusal kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Düşüncelerinizdeki gitgeller bu dolunayda yüksek olabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ödemeler, banka işlemleri ve altına girilecek bir borç bu dönemde sizi hassas kılacak. Para alacak-verecek dengesini iyi oturtmaya çalışmalısınız. Ticari becerilerinizi artıracaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay özel ilişkilerinizle ve evliliğinizle ilgili kararları karşınıza getirebilir. Partnerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Ortağınız varsa hayatındaki gelişmeler sizi de ilgilendirecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınızda önemli sonuçlar alabilirsiniz. Dikkatli ilerlemek durumunda olacağınız bu dönemde, iş hayatınızda karşılaşacağınız bir olay sizi hassas kılabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizden yeni bir insanla tanışmaktan yana yarar görebilirsiniz. Aşk hayatınıza veya varsa çocuğunuza daha fazla vakit ayırmanız gerektiğini fark edebilirsiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN