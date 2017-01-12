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Van Gölü'nde batık gemi bulundu

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:10:14 AA

Van Gölü'nde yürütülen su altı araştırmalarında 40 metre uzunluğunda batık gemi bulundu

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    Van Gölü Su Altı Araştırma Derneği (VANSAD) ile Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin bir yıldır sürdürdüğü çalışma sonucunda Van Gölü'nde batık gemiye ulaşıldı.

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    Ceylan, Akdamar Adası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, tektonik bir göl olan Van Gölü'nün 800 yıllık tarihi bulunduğunu söyledi.

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    Van Gölü'nde daha önce birçok araştırma yaptıklarını ve aldıkları duyum üzerine batık gemiyi aramaya başladıklarını belirten Ceylan, "Adilcevazlı Cumali Birol arkadaşımızın rahmetli babası yıllar önce yaptığı tekne ile bir noktadan geçerken kendisine 'Bak oğlum burada bir gemi yatıyor' demiş. Birol'un bize yeri göstermesiyle ekibimde bulunan dalgıç arkadaşımızla birlikte kapsamlı bir araştırma yaptık." dedi.

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