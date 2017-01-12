Van Gölü'nde batık gemi bulundu

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Van Gölü'nde daha önce birçok araştırma yaptıklarını ve aldıkları duyum üzerine batık gemiyi aramaya başladıklarını belirten Ceylan, "Adilcevazlı Cumali Birol arkadaşımızın rahmetli babası yıllar önce yaptığı tekne ile bir noktadan geçerken kendisine 'Bak oğlum burada bir gemi yatıyor' demiş. Birol'un bize yeri göstermesiyle ekibimde bulunan dalgıç arkadaşımızla birlikte kapsamlı bir araştırma yaptık." dedi.