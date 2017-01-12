Sömestirde kış tatili yapmak isteyenlere 10 rota!

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Uludağ/Bursa

Türkiye’de kış turizmi denilince akla ilk gelen yer olan Uludağ, keyifli bir yarıyıl tatili için öne çıkan noktalardan biri. Altyapı ve uzunluk açısından çok elverişli pistlere sahip olan Uludağ’ın, tesis sayısı ve kalitesi de dünya standartlarında. İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Uludağ’da Aralık-Mart arası kayak için en uygun dönem.