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Sömestirde kış tatili yapmak isteyenlere 10 rota!

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:45:15

Bu yıl sömestir tatilini kış tatiline çevirip, belki biraz kayak yapmak belki biraz da eğlenmek istiyorsanız, işte kış tatili için Türkiye'den ve dünyadan 10 farklı seçenek!

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    Uludağ/Bursa

    Türkiye’de kış turizmi denilince akla ilk gelen yer olan Uludağ, keyifli bir yarıyıl tatili için öne çıkan noktalardan biri. Altyapı ve uzunluk açısından çok elverişli pistlere sahip olan Uludağ’ın, tesis sayısı ve kalitesi de dünya standartlarında. İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Uludağ’da Aralık-Mart arası kayak için en uygun dönem.

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    Palandöken/Erzurum

    Doğal yapısı ve iklimiyle uluslararası kış sporları merkezi niteliğine sahip olan Palandöken Dağları, 6 ay karla kaplı pistleri ve yüksek yatak kapasiteli tesisleriyle kış turizmi için önemli alternatiflerden biri. Kayak ve snowboard tutkunlarının vazgeçemediği Türkiye’nin en uzun kayak pistine sahip Palandöken 6 bin kişinin konaklanacağı 32 bin kişinin aynı anda kayak yapabileceği bir merkez.

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    Ilgaz Dağı/Kastamonu

    Anadolu’nun yüce dağı Ilgaz, yoğun orman örtüsü ve kayak tesisleriyle yarıyıl tatili için en iyi alternatiflerden biri. Kayak yapmayı sevenlerin son yıllardaki gözdesi olan Ilgaz Dağları’nda 4 konaklama tesisi ve 3 doğal pist mevcut. Kayak ve snowboard sevenlerin pistlerde vakit geçirebileceği bölge; akarsuları, florası ve yaban hayvanlarıyla zengin bir doğal hayata sahip. 

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