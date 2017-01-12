Sömestirde kış tatili yapmak isteyenlere 10 rota!

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:45:15 | Güncelleme: 16:57:44
Bu yıl sömestir tatilini kış tatiline çevirip, belki biraz kayak yapmak belki biraz da eğlenmek istiyorsanız, işte kış tatili için Türkiye'den ve dünyadan 10 farklı seçenek!
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Uludağ/Bursa
Türkiye’de kış turizmi denilince akla ilk gelen yer olan Uludağ, keyifli bir yarıyıl tatili için öne çıkan noktalardan biri. Altyapı ve uzunluk açısından çok elverişli pistlere sahip olan Uludağ’ın, tesis sayısı ve kalitesi de dünya standartlarında. İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Uludağ’da Aralık-Mart arası kayak için en uygun dönem.
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Palandöken/Erzurum
Doğal yapısı ve iklimiyle uluslararası kış sporları merkezi niteliğine sahip olan Palandöken Dağları, 6 ay karla kaplı pistleri ve yüksek yatak kapasiteli tesisleriyle kış turizmi için önemli alternatiflerden biri. Kayak ve snowboard tutkunlarının vazgeçemediği Türkiye’nin en uzun kayak pistine sahip Palandöken 6 bin kişinin konaklanacağı 32 bin kişinin aynı anda kayak yapabileceği bir merkez.
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Ilgaz Dağı/Kastamonu
Anadolu’nun yüce dağı Ilgaz, yoğun orman örtüsü ve kayak tesisleriyle yarıyıl tatili için en iyi alternatiflerden biri. Kayak yapmayı sevenlerin son yıllardaki gözdesi olan Ilgaz Dağları’nda 4 konaklama tesisi ve 3 doğal pist mevcut. Kayak ve snowboard sevenlerin pistlerde vakit geçirebileceği bölge; akarsuları, florası ve yaban hayvanlarıyla zengin bir doğal hayata sahip.
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Zigana Geçidi/Gümüşhane
Yılın beş ayı karlı kaplı olan Zigana ülkemizde son yıllarda yeni yeni öne çıkan alternatif kış turizmi merkezlerinden biri. Konaklama yapılabilecek bir kayak tesisi olan bölge daha sakin bir kış tatili tercih edenler için uygun.
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Yedigöller/Bolu
Kış tatilinde kayak dışında da alternatif arayanlar için uygun merkezlerden biri Yedigöller. 7 gölden oluşan ve dere, ırmak ve vadiler arasında yer alan Yedigöller’de trekking pistlerinde uzun yürüyüşler yapabilir, kış ayının doyumsuz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
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Kitzbuhel - Avusturya
“Alplerin İncisi” unvanını sahip tesis, Avusturya’nın en ünlü kayak merkezlerinden biri. 700 yıllık geçmişi bulunan Kitzbuhel ziyaretçilerine bir Alp kasabasındaki yaşamı sunuyor.
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Cortina - İtalya
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cortina, 12 ayrı kayak alanıyla dünyanın en büyük kayak merkezlerinden biri. Pek çok filme dekor olmuş Cortina’nın pistleri her düzeyden kayakçı ve her tür kış sporuna hitap ediyor.
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Bansko - Bulgaristan
Avrupa’nın son zamanlarda en çok rağbet gören kayak merkezlerinden biri Bansko, İstanbul’a olan yakınlığıyla da öne çıkıyor. Pirin Dağları’nın eteklerindeki küçük mütevazı kasaba 75 kilometreye varan pistleriyla saatte 24 bin kişiye hizmet verebiliyor. Tesis ve hizmet kalitesi ise Fransa ve İsviçre’de tesislerle eşdeğer düzeyde.
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Les Deux Alpes - Fransa
3600 metrelik zirvesiyle Fransa’nın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Les Deux Alpes, çocuklar için en çok aktivite düzenlenen kayak merkezlerinden biri. Kış aylarında çok fazla ziyaretçisi olan merkez özellikle eğlenceyi sevenler için ideal.
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St. Moritz Kayak Merkezi - İsviçre
Alp Dağları’nın tam ortasında, masaldan fırlamış gibi bir kasaba St. Moritz. Dünyanın en önemli kış sporları merkezleri yer alan St. Moritz; kaplıcaları, her yıl profesyonel yarışmaların yapıldığı pistleri ve ılıman iklimiyle yarıyıl tatili için en iyi alternatiflerden biri.